Um oficial iraniano. Ruhollah Bazghandi, da Guarda Revolucionária do Irão, é acusado de ter tentado matar uma jornalista iraniana que está exilada nos Estados Unidos da América (EUA), Masih Alinejad, anunciou esta terça-feira o Departamento de Justiça norte-americano.

Para além do brigadeiro general Bazghandi, que se encontra no Irão, a acusação inclui outros sete cidadãos iranianos, incluindo agentes dos Serviços Secretos . Três foram detidos e estão sob custódia norte-americana. Alinejad, que também é uma ativista política crítica de Teerão, não aparece mencionada no comunicado do Departamento de Justiça, mas confirmou à Associated Press que era o alvo do atentado.

Nas suas redes sociais, Alinejad reagiu à tentativa de homicídio, descrevendo-a como “uma lembrança clara das medidas brutais a que o regime islâmico recorre para silenciar os dissidentes, mesmo os que estão muito para além das fronteiras do Irão”.

BREAKING: U.S. Federal prosecutors have charged Ruhollah Bazghandi, a senior official in the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC), and three other men connected to the Islamic Republic of Iran with participating in a failed plot to assassinate me on U.S. soil. The… pic.twitter.com/9tkmioCs5J — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) October 22, 2024

Alinejad recorda uma tentativa de rapto, em 2021, que a obrigou a mudar de casa. Aliás, diz mesmo que já foi obrigada a mudar de casa 21 vezes mas que está “mais forte do que nunca”.

I had a meeting with the @FBI and DOJ, can’t share the news yet, but it’s another beautiful day.@khamenei_ir ! Every time you and your IRGC are humiliated, it’s a victory for us.

I’ve moved 21 times between safe houses, but I ‘m stronger than ever. pic.twitter.com/v94GCCyZPM — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) October 22, 2024

“O Departamento de Justiça acusou oito indivíduos por esforços para silenciar e matar uma cidadã norte-americana por causa das suas críticas ao regime iraniano. Não vamos tolerar esforços de um regime autoritário como o Irão para minar os direitos fundamentais garantidos a todos os americanos”, declarou o Procurador Geral norte-americano Merrick Garland.

O diretor do FBI acrescentou que uma investigação da agência norte-americana interrompeu a conspiração iraniana para levar a cabo um atentado em Nova Iorque. Bazghandi recrutava, a partir do Irão, homens para realizarem os ataques a troco de dinheiro. Alinejad terá estado sob vigilância de diferentes membros desta operação durante vários anos.

O FBI trabalha agora em conjunto com parceiros nacionais e internacionais para deter os restantes acusados e levá-los a julgamento. Bazghandi e os outros três iranianos enfrentam acusações de conspiração para cometer homicídio e para violar as sanções económicas contra Teerão assim como branqueamento de capitais. Se forem julgados e condenados podem incorrer numa pena cumulativa de 60 anos de prisão.

Masih Alinejad é uma jornalista e ativista política exilada em Nova Iorque desde 2009. Nascida no Irão, tem dupla nacionalidade iraniana e norte-americana, destacando-se pela defesa dos direitos das mulheres no Irão e as duras críticas ao governo de Teerão, que lhe valeram prémios internacionais na área dos direitos humanos.