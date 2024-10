Os dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que estão envolvidos na morte de Odair Moniz na Cova da Moura, terão admitido, nas declarações que fizeram no decorrer das investigações a cargo da Polícia Judiciária, que não foram ameaçados diretamente com uma arma branca em punho, avança a CNN Portugal.

Esta informação entra em contradição com o avançado pela PSP em comunicado na segunda-feira. Há dois dias, a polícia informava que “quando os polícias procediam à abordagem do suspeito, o mesmo terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca, tendo um dos polícias, esgotados outros meios e esforços, recorrido à arma de fogo e atingido o suspeito”.

Segundo a CNN Portugal, terá havido efetivamente um confronto físico entre os agentes de segurança e Odair Moniz, mas a vítima nunca terá usado uma faca. O utensílio estaria, antes, no interior de uma bolsa que foi mais tarde encontrada.

Para além disso, um agente terá reconhecido que, durante as agressões, fez três disparos — um para o ar e outros dois que atingiram Odair Moniz, nomeadamente na axila e no abdómen. A vítima não resistiu aos ferimentos.