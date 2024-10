A Comissão Europeia escolheu 85 projetos, incluindo de Portugal, para o desenvolvimento de “tecnologias ecológicas de ponta” na Europa, que vão receber financiamento de 4,8 mil milhões de euros.

Em comunicado, o executivo comunitário anunciou que o valor das subvenções vai ser distribuído por projetos com zero emissões de carbono.

Os projetos são de Portugal, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Grécia, Espanha, França, Croácia, Itália, Hungria, Países Baixos, Áustria, Polónia, Eslováquia, Finlândia, Suécia e Noruega.

“[Os projetos] cobrem uma grande variedade de setores nas indústrias de energia intensiva, energias renováveis, armazenamento energético, gestão de carbono industrial, mobilidade livre de emissões de carbono (incluindo marítima e aviação) e edifícios”, adiantou o executivo de Ursula von der Leyen.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os projetos selecionados nestes 18 Estados-membros entrarão em funcionamento antes de 2030 e nos primeiros dez anos de operação é “expectável que reduzam as emissões em cerca de 476 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente”.

“Isto vai contribuir para os objetivos de descarbonização europeus, reduzindo as emissões nestes setores, onde é particularmente difícil descarbonizar”, acrescentou Bruxelas.

Os projetos incidirão, por exemplo, em fábricas, com instrumentos ecológicos que reduzam o dispêndio de energia e as emissões, hidrogénio renovável, a redução de emissões no transporte rodoviários e combustíveis (são esperadas 535 toneladas de combustíveis renováveis por ano).

Os vencedores destas subvenções terão de contratualizar os objetivos com a Agência Europeia Executiva para o Clima, Infraestruturas e Ambiente no primeiro trimestre de 2025.