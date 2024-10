Oito meses. Há oito meses, desde fevereiro, que o Benfica não alcançava quatro vitórias consecutivas na Primeira Liga — objetivo que carimbou este domingo, ao vencer o Rio Ave na Luz. Os encarnados derrotaram e golearam os vilacondenses, respondendo da melhor maneira à derrota com o Feyenoord na Liga dos Campeões, e mantiveram o registo perfeito de Bruno Lage nas competições internas.

Na verdade, em quatro jogos para o Campeonato desde que substituiu Roger Schmidt, o treinador encarnado somou quatro goleadas. Os encarnados igualaram um registo que pertencia apenas ao Sporting, já que marcaram cinco ou mais golos em dois ou mais jogos da Liga, e ainda quebraram o recorde de remates feitos à baliza adversária na atual temporada, com 14.

Depois do apito final, na zona de entrevistas rápidas, Bruno Lage garantiu estar “satisfeito” com a exibição da equipa. “Estávamos convictos de que seria esta a resposta da equipa. Estou satisfeito. Entrámos bem no jogo, uma vez mais com a ambição de ter uma dinâmica ofensiva, a criar oportunidades, fortes na pressão e estou satisfeito por isso, pelos golos e pelo resultado”, começou por dizer, antes de justificar a saída de Florentino do onze inicial, com Aktürkoğlu a atuar nas costas de Pavlidis e Beste a ser titular.

Apenas ????Benfica e ????Sporting conseguiram marcar 5 golos em 2+ partidas da Liga Betclic 2024/25:

????SLB vs Gil Vicente [C], Rio Ave [C] ????????Bruno Lage

????SCP vs Nacional [F], Farense [F] ????????Rúben Amorim pic.twitter.com/LtVnjyE9Bn — Playmaker (@playmaker_PT) October 27, 2024

“Acaba por ser o nosso trabalho preparar a estratégia, ver como o adversário joga. Depois isto é o Benfica, temos um enorme talento à disposição. A nossa missão é ajudar os jogadores a terem o posicionamento certo para jogar o futebol que queremos e marcar golos. Estou satisfeito pela exibição do coletivo. Até mesmo as alterações que fiz durante o jogo ajudaram a equipa, a exibição e a vitória”, acrescentou, abordando depois o facto de o Benfica voltar a jogar já na quarta-feira, na Taça da Liga, contra o Santa Clara.

“É um facto. É um é bom sinal, sinal de que estamos em todas as competições. É esse o nosso objetivo. Temos de ter esta dinâmica, é para isso que trabalhamos, para continuar fazer crescer a equipa. Vamos jogar com o objetivo claro de passar”, terminou. Já Aktürkoğlu, que carimbou um hat-trick na primeira parte e continua a estar envolvido em todos os golos do Benfica desde que se estreou, mostrou-se muito contente com a exibição.

“Desde o princípio da minha carreira que tenho concretizado os meus sonhos, passo a passo, e estou muito orgulhoso. Tenho de agradecer ao Estádio da Luz e merecemos a vitória. Jogámos muito bem. Este estádio dá-me sorte, marquei em todos os jogos. Estou muito feliz e espero continuar a marcar em todos os jogos”, concluiu o avançado turco.