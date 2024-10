É o assunto do momento. Por momentos, os melhores futebolistas do planeta parecem ter sido esquecidos. Os derrotados e a forma como reagiram a essa derrota tomou conta das notícias nas últimas 24 horas e prometem não ficar por aqui. Depois de ter tomado conhecimento que Vinícius Jr. não iria vencer a Bola de Ouro, o Real Madrid abortou a sua presença na gala da France Football e rapidamente insurgiu-se contra o prémio, começando uma guerra pouco vista.

Depois da gala, que aconteceu esta segunda-feira, Vincent Garcia, editor-chefe da France Football, foi questionado sobre a polémica decisão do clube espanhol, que assumiu que a Bola de Ouro deixaria de existir, e explicou em parte a atribuição do prémio ao médio internacional espanhol do Manchester City, Rodri Hernández. “Evidentemente, Vinícius certamente sofreu com a presença de Bellingham e Carvajal no top 5 porque, matematicamente, isso tirou-lhe alguns pontos”, começou por dizer o jornalista à L’Équipe TV.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Isso também resume a temporada do Real Madrid, que teve entre três e quatro jogadores [de grande nível] e os júris dividiram as suas decisões entre eles, o que beneficiou Rodri. Boicote? Tive muita pressão do Real Madrid mas, como acontece com outros clubes, fui sempre claro, justo e talvez o meu silêncio levou-os ao limite. Mas foi igual com os outros. Fiquei desagradavelmente surpreendido com a sua ausência. Fomos muito claros com eles e com todos os outros clubes. Este ano, o vencedor e o clube não iam ser notificados. Pensei que todos tinham aceitado, mas no último momento, não sei porquê, quiseram mudar a regra. Quando o Real Madrid tomou a sua decisão, não tenho a certeza se não houve alguma deceção”, lamentou Garcia.

Na sua edição desta terça-feira, o L’Équipe, dono da France Football, atacou a decisão do Real Madrid de não comparecer à gala, num artigo intitulado de: “Uma derrota eleitoral e uma derrota moral”. “O Real Madrid, que não aceita que o vencedor não seja conhecido antecipadamente, nem que não seja ele, acabou por se recusar a vir devido ao rumor da derrota de Vinicius, fazendo reféns os seus outros vencedores, Carlo Ancelotti e Kylian Mbappé, em particular. O clube madrilenho optou, sem classe, por pisar este valor do desporto que consiste em respeitar os seus vencedores”, escreveu o jornalista Vincent Duluc.