Siga aqui o nosso liveblog das cheias em Espanha

O patriarca de Lisboa, Rui Valério, manifestou esta segunda-feira solidariedade à diocese espanhola de Valência, face aos efeitos do temporal que afetou aquela região nos últimos dias.

Numa mensagem divulgada esta segunda-feira, o bispo católico português “juntamente com a sua diocese, expressam a sua solidariedade para com o povo da diocese de Valência”, acrescentando que “Lisboa sabe, por experiência histórica, o que significa para as vidas e para as famílias a violência das forças da natureza”.

No texto da mensagem de “proximidade e amizade” enviada ao arcebispo de Valência, Enrique Benavent Vidal, Rui Valério “garante a oração de todos, para que este momento de dificuldade seja vivido com confiança em Deus”.

O leste de Espanha, em especial a região de Valência, foi atingido na terça-feira por um temporal que causou, provavelmente, as maiores inundações da Europa neste século, disse no sábado o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que reconheceu haver uma “situação trágica”.

Além dos mais de 200 mortos confirmados até agora, dezenas de famílias continuam a procurar pessoas desaparecidas, segundo as autoridades.

Além das vítimas mortais, o temporal causou danos em infraestruturas de abastecimento, comunicações e transportes.