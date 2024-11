O tema começou a circular nas redes sociais após uma publicação de um galardoado jornalista e cronista do Financial Times que escreve normalmente sobre assuntos internacionais. No X, Gideon Rachman contava um dos alegados efeitos secundários da chegada de tropas norte-coreanas à Europa para se juntarem ao esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia.

“Uma fonte confiável diz-me que os militares norte-coreanos que foram enviados para a Rússia nunca tiveram acesso ilimitado à internet antes”, começa por contar Gideon Rachman numa publicação partilhada esta terça-feira. Depois, o jornalista desvenda o que estará a causar o acesso desenfreado a conteúdos online: desde que vieram para a Europa, os militares da Coreia da Norte estão “a devorar pornografia”.

A usually reliable source tells me that the North Korean soldiers who have deployed to Russia have never had unfettered access to the internet before. As a result, they are gorging on pornography.

— Gideon Rachman (@gideonrachman) November 5, 2024