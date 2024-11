Da "ameaça à Europa" à "expansão" do conflito: os riscos da entrada de tropas norte-coreanas na guerra da Ucrânia

País com o estatuto de pária na comunidade internacional, a Coreia do Norte ganha um poderoso aliado e arranja uma maneira de contornar o isolamento. Já a Rússia, aumenta o número de tropas à sua disposição na guerra contra a Ucrânia, solidificando, pelo meio, a aliança anti-Ocidente, de que também faz parte o Irão e, ainda que de forma tácita, a China.

10 mil homens, um batalhão do Esquadrão Tempestade e “carne para canhão”: a entrada da Coreia do Norte na guerra

Há vários meses que a dinâmica na guerra na Ucrânia se tem mantido inalterável. A Rússia está na ofensiva e vai conquistando algumas aldeias, obrigando as tropas ucranianas a colocarem-se na defensiva e a conter os danos. À exceção da incursão ucraniana à região russa de Kursk em meados de agosto, tem-se assistido a uma verdadeira guerra de atrito, longe de estar resolvida militarmente. No campo diplomático, não há solução à vista, ainda que a vitória do candidato republicano, Donald Trump, nas eleições presidenciais do próximo dia 5 de novembro, possa mudar radicalmente a situação.

A chegada de novas tropas ao campo de batalha pode ser, assim, um importante trunfo para a Rússia, para obter ganhos territoriais mais substanciais do aqueles que tem tido nos últimos meses. No melhor dos cenários e a médio prazo, permitir-lhe-á conquistar localidades como Chasiv Yar, Pokrovsk ou Kurakhove, que colocará o Kremlin mais próximo de um dos grande objetivos a que se propôs militarmente: controlar por completo as regiões de Donetsk e Lugansk.

Para a Ucrânia, as forças norte-coreanas podem representar um “desafio significativo”, quer nas operações ofensivas, quer nas operações defensivas, admitiu um analista militar sul-coreano à revista Foreign Policy. “Dez mil homens que estão disponíveis para lutar podem fazer a diferença” no terreno, corrobora, à mesma publicação, Rob Lee, especialista no programa Foreign Policy Research Institute’s Eurasia.

Ainda não é claro para onde é que vão as forças norte-coreanas — se combaterão em território ucraniano ou se ajudarão a expulsar as tropas de Kiev na região russa de Kursk. Numa conferência de imprensa esta quarta-feira, o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, adiantou que 10 mil soldados foram treinados no leste da Rússia e que alguns “já estão próximos da Ucrânia”. “Eles vestem uniformes russos e são-lhes providenciados equipamentos de guerra russos”, afirmou.

A Ucrânia deu mais detalhes esta quinta-feira. Segundo o líder do Centro no Combate à Desinformação, Andriy Kovalenko, militares norte-coreanos já estão presentes na região de Donetsk. Ainda não participaram em combates, mas o responsável antevê que isso acontecerá em breve. “Esses soldados norte-coreanos estarão em uniformes russos, com documentos russos, misturados com os calmucos e buriates [grupos étnicos russos com feições asiáticas]”, assinalou.