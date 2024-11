O Podcast Plus do Observador “O Sargento na Cela 7” está nomeado na categoria de melhor programa de rádio dos Prémio Autores 2024 da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).

O podcast da autoria dos jornalistas Tânia Pereirinha e João Santos Duarte foi o primeiro Podcast Plus do Observador, estreou em março de 2023, e é uma série para ouvir em seis episódios. Conta com a sonoplastia de Diogo Casinha, banda sonora original de Noiserv e tem narração do ator Pepê Rapazote.

Na mesma categoria estão nomeados os programas “Prova Oral”, de Fernando Alvim, na Antena 3, e “Raízes”, de Inês Almeida e Mafalda Serrano, na Antena 2. O júri que vai avaliar os programas de rádio é composto por António Sala, João David Nunes e Henrique Amaro.

“O Sargento na Cela 7” conta a história do piloto português que passou mais tempo em cativeiro durante a Guerra de África.

António Lobato esteve quase sempre na cadeia de Kindia, a pouco mais de 100 quilómetros da capital da Guiné Conacri, e foi mantido prisioneiro durante sete anos e meio.

Só seria libertado na madrugada de 22 de novembro de 1970, já António de Oliveira Salazar tinha sido substituído por Marcello Caetano na liderança do Estado Novo, mas ainda durava a guerra, que só haveria de ter fim depois da revolução de 1974.