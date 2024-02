Um piloto abatido. Um cativeiro de sete anos e meio. Uma operação de resgate secreta. E uma história de amor que resiste a tudo.

“O Sargento na Cela 7” conta a história de António Lobato — o piloto da Força Aérea Portuguesa que foi capturado em maio de 1963 na Guiné pelo PAIGC (Partido para a Independência da Guiné e Cabo Verde) e que passou sete anos e meio preso, naquele que foi o mais longo cativeiro de guerra de um militar português.

E conta também as histórias dos homens que se cruzaram com ele na Guerra de África e a história da Mar Verde, a operação secreta que o Estado Novo pôs em marcha para os resgatar da Guiné Conacri — uma operação que Portugal nunca reconheceu e que valeu ao país uma dura condenação por parte das Nações Unidas.

É uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Conta com narração do ator Pêpê Rapazote e banda sonora original de Noiserv.

Pode ouvir todos os episódios aqui:

“O Prisioneiro”

“Os Deuses da Morte”

“O Código Secreto”

“Em Fuga pela Selva”

“A Operação Clandestina”

“O Resgate”