O Presidente eleito dos Estados Unidos continua a somar nomes na sua administração: Lee Zeldin vai chefiar a Agência de Proteção Ambiental (EPA), anunciou Donald Trump esta segunda-feira. Zeldin aceitou o cargo, que classificou como “uma honra”, e já definiu como prioridade retirar as “regulações da esquerda” para “desencadear prosperidade económica”.

“Lee vai garantir decisões de desregulamentação justas e rápidas, que serão adotadas de forma a libertar o poder dos negócios americanos, ao mesmo tempo que mantém elevados os padrões ambientais“, justificou Trump em comunicado, citado pela imprensa norte-americana.

Trump destacou ainda o passado profissional de Lee Zeldin, na área do direito. Na política, foi Senador, membro da Câmara dos Representantes e candidatou-se a governador do Estado de Nova Iorque, o seu estado de origem. É, assim, o segundo congressista de Nova Iorque a fazer parte da equipa de Trump, depois de Elise Stefanik.

Mas apesar do seu longo currículo, as questões ambientais não são as que mais se destacam. Zeldin chegou mesmo a afirmar que “não estava tão convencido como as outras pessoas que temos um problema assim tão sério [com as alterações climáticas]”, em 2014. Sem grandes surpresas, está alinhado com Donald Trump nas críticas aos Acordos de Paris para o clima — o republicano já desvinculou os Estados Unidos dos Acordos uma vez e é esperado que o faça novamente, ressalva o The Guardian.

Pelo contrário, a experiência legislativa de Zeldin ficou marcada pelos comités de serviços financeiros, questão em que vai apostar para cumprir os seus objetivos na direção da EPA. “Vamos restaurar a dominância energética dos EUA, revitalizar a nossa indústria automóvel e tornar os EUA no líder global da IA [Inteligência Artificial]. Vamos fazer isso enquanto protegemos o acesso a água e ar limpo”, declarou Zeldin, numa mensagem partilhada nas suas redes sociais.

It is an honor to join President Trump’s Cabinet as EPA Administrator.

We will restore US energy dominance, revitalize our auto industry to bring back American jobs, and make the US the global leader of AI. We will do so while protecting access to clean air and water. https://t.co/G5xMtYatns

