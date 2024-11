O comentador desportivo Pedro Guerra morreu esta sexta-feira aos 58 anos, vítima de cancro, avança o jornal Record. Foi diretor de conteúdos do Benfica TV e comentou nos últimos anos a atualidade desportiva em vários canais, tais como a CMTV e a TVI.

Foi na TVI24, no programa Prolongamento, que Pedro Guerra mais se destacou na defesa do Benfica. Nascido a 3 de março de 1966 em Angola, Pedro Fernando Santos Alves Guerra começou a trabalhar n’O Jornal enquanto arquivista, recorda o Diário de Notícias. Foi depois convidado para O Independente, onde passou a ser jornalista na área do desporto.

Na política, lembra o mesmo jornal, foi assessor do antigo ministro da Defesa do CDS-PP, Paulo Portas.

Vários colegas jornalistas já lhe prestaram homenagem. No Facebook, Leonardo Ralha, grande repórter do Diário de Notícias, recorda-o como uma “figura ímpar”: “Na capacidade de trabalho, na forma como era capaz de telefonar de madrugada para revelar os contornos da ‘cacha’ que havia acabado de sacar, no hábito de atirar listas telefónicas, então ainda assaz volumosas, contra as paredes da redação, provavelmente em busca de inspiração”.

Também o antigo jornalista do Independente Paulo Pinto Mascarenhas prestou homenagem a Pedro Guerra nas redes sociais. “O Pedro pode ser uma personagem polémica para muitos, mas para mim e julgo que para muitos dos seus amigos, será sempre o querido arquivista do velho Independente que se tornou um grande jornalista, muitas histórias ou livros ou podcasts ou filmes podem ser feitos sobre ele.”