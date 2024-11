O presidente eleito dos Estados Unidos da América (EUA) nomeou como porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt, de 27 anos, que desempenhou essa função na campanha de Donald Trump e também integrou a equipa de comunicação no primeiro mandato (2017-2021) do republicano.

No cargo de porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitte, nascida em agosto de 1997, será a mais jovem de sempre. Ron Ziegler, escolhido pelo ex-Presidente Richard Nixon aos 29 anos para ser o responsável pela comunicação da presidência norte-americana, era até agora o mais novo no desempenho das funções.

Numa mensagem na rede social Truth Social esta sexta-feira à noite, Donald Trump não poupou elogios à jovem de 27 anos: “Karoline Leavitt fez um trabalho excecional como porta-voz na minha histórica campanha. É inteligente e dura e demonstrou ser uma comunicadora extremamente eficaz”. “Tenho toda a confiança de que vai ter êxito a ajudar a entregar a mensagem de tornar a América Grande Outra Vez”, disse.

Thank you, President Trump, for believing in me. I am humbled and honored. Let’s MAGA!???????? pic.twitter.com/UF1ljE1r9R — Karoline Leavitt (@kleavittnh) November 16, 2024

Em resposta, Karoline Leavitt recorreu ao X (antigo Twitter) para agradecer ao Presidente eleito por “acreditar em si”. “Sinto-me humilde e estou honrada”, escreveu, prometendo que vai tornar a “América Grande Outra Vez”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Natural do estado do New Hampshire, segundo a BBC, Karoline Leavitt estudou Ciência Política e Comunicação na Universidade Católica de Saint Anselm. Fez um estágio no canal de televisão Fox News e também na equipa que gere a comunicação de Donald Trump.

Terminou a licenciatura em 2019, tendo logo começado a trabalhar na equipa de comunicação do na altura Presidente. Quando Donald Trump saiu da Casa Branca, Karoline Leavitt passou a ser a diretora de comunicação de Elise Stefanik, que foi escolhida nos últimos dias pelo líder do Partido Republicano para ser a embaixadora norte-americana na Organização das Nações Unidas.

Pelo meio, Karoline Leavitt iniciou a sua carreira política, defendendo várias ideias do Presidente eleito, nomeadamente uma política restritiva nas migrações. Concorreu à Câmara dos Representantes pelos republicanos nas eleições intercalares de 2022 no New Hampshire, mas não conseguiu ser eleita, perdendo para os democratas.

Enquanto porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt terá um dos cargos mais importantes da Casa Branca por se tornar o rosto da administração no contacto com os jornalistas. Na administração do atual Presidente, Joe Biden, as conferências de imprensa foram quase diárias, tal como nos Governos de Barack Obama (2009-2017) e George W. Bush (2001-2009).