Chris Wright foi o nome escolhido por Donad Trump para o Departamento de Energia dos Estados Unidos. A decisão foi tornada pública este sábado à noite pelo presidente eleito dos EUA em comunicado. Chris Wright é CEO da Liberty Energy, uma empresa do setor petrolífero com sede em Denver. Segundo a imprensa norte-americana, Wright doou milhões de dólares à campanha do republicano.

Wright é conhecido por ser um adepto fervoroso do fornecimento energético com base em combustíveis fósseis e por considerar que os ativistas do clima são “alarmistas”. “Não existe crise climática e ainda não estamos no momento de fazer a transição energética”, afirmou no ano passado num vídeo publicado no LinkedIn, segundo a Reuters.

Em comunicado, Trump descreve Wright como um dos principais empresários do setor da energia, tendo já trabalhado nos “sectores nuclear, solar, geotérmico e do petróleo e gás”. “Enquanto secretário da energia, Chris será um líder fundamental, impulsionando a inovação, reduzindo a burocracia e dando início a uma nova idade de ouro da prosperidade norte-americana e da paz global”, lê-se na nota.

“Esta equipa irá impulsionar o domínio energético dos EUA, o que fará baixar a inflação, com a corrida aos armamentos de I.A. com a China (e outros), e expandir o poder diplomático americano para acabar com as guerras em todo o mundo”, lê-se no comunicado partilhado na Truth Social.

Auto-intitulado de “nerd da tecnologia transformado em empresário”, Chris Wright promove a mensagem de que o petróleo e o gás podem tirar as pessoas da pobreza, ao mesmo tempo que desacredita e luta contra a ciência do clima. Nas redes sociais e em podcasts utiliza muitas vezes uma linguagem e imagens associadas a causas progressistas para associar o petróleo e o gás a questões como a luta pela igualdade das mulheres. Em 2019, ficou viral ao beber fluído de fracking (fraturamento hidráulico) para mostrar que não era perigoso.