Victoria Kjær Theilvig, da Dinamarca, foi coroada Miss Universo 2024 — é a primeira representante dinamarquesa a vencer o concurso. A final da 73.ª edição da competição decorreu este sábado, na Cidade do México, um regresso depois de o México ter recebido o concurso em 2007.

A jovem de 21 anos foi considerada a mais bela, ultrapassando a segunda classificada, Chidimma Adetshina, a miss Nigéria 2024, que recebeu o título de primeira vice-campeã. Durante o concurso, a miss Dinamarca apresentou-se como ex-bailarina profissional, empreendedora e defensora dos animais.

A miss México, Maria Fernanda Beltran Figueroa, foi coroada como segunda vice-campeã. Já a miss Tailândia, Opal Suchata Chuangsri, e a miss Venezuela, Ileana Marquez Pedroza, completaram o top 5 deste ano. Pedroza é mãe e tem 28 anos — duas características que até à última edição eram proibidas no concurso.

Pela primeira vez em 72 anos, a Miss Universo permitiu que mulheres com mais de 28 anos e com filhos participassem no concurso. Beatrice Njoya, de Malta, foi a primeira mulher na faixa dos 40 anos a chegar à final, nota a CNN.

A representante de Portugal, Andreia Correia, não chegou à final. No habitual desfile do traje nacional, um dos vários momentos do concurso, a jovem desfilou com uma criação de Arte Ventura, com inspiração em Nossa Senhora de Fátima.

“Portugal é um país muito ligado à religião cristã, em cada canto existem Igrejas, monumentos em pedra, no seu interior adornados com talha dourada, azulejos, pinturas e imagens de Santos, cada um no seu altar para serem venerados, um lugar de culto e peregrinação, onde Fátima é o ponto mais alto desta fé”, é possível ler na descrição partilhada no Instagram da Miss Portugal Universo.

Andreia Correia desfilou com um adereço em formato de Bíblia, que abriu para soltar borboletas durante o desfile. A jovem foi a primeira mulher negra a representar Portugal no concurso, sucedendo a Marina Machete, a anterior miss Portugal, que ficou no top 20 da edição de 2023.

A cerimónia da final da edição deste ano foi apresentada pelo ator de “Save by the Bell”, Mario Lopez, e pela ex-Miss Universo Olivia Culpo.