Morreu Paulo Alexandre, pseudónimo pelo qual era conhecido Modesto Pereira da Silva Santos, o cantor conhecido pela música “Verde Vinho” (lançada em 1977). O cantor morreu nesta segunda-feira, confirmou o filho do artista, Alexandre Santos, nas redes sociais.

Paulo Alexandre era um cantor português reconhecido especialmente pelo sucesso de “Verde Vinho”, que era uma tradução e adaptação da canção austríaca “Griechischer Wein”, de Udo Jürgens (1974).

“Hoje, com o coração apertado, venho compartilhar uma notícia que nunca imaginei precisar escrever. O meu querido pai, de nome artístico Paulo Alexandre, deixou-nos ontem de madrugada”, escreveu o filho do cantor no Facebook. “Mais do que um artista de talento único, ele foi um ser humano extraordinário, cheio de amor, sabedoria e uma paixão contagiante pela música e pela vida”, acrescentou.