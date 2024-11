A escolha do congressista Matt Gaetz para o cargo de procurador-geral dos Estados Unidos continua a gerar controvérsia, numa altura em que vão sendo conhecidos novos detalhes sobre as acusações que lhe foram imputadas durante a investigação do Comité de Ética da Câmara dos Representantes. Esta segunda-feira, o advogado que representa duas mulheres ouvidas durante o inquérito disse que Gaetz lhes pagou por sexo.

Em declarações à ABC News, Joel Leppard explicou que o pagamento foi feito através da aplicação Venmo e que o comprovativo da transação foi exibido num ecrã durante a audição às duas mulheres. “[O comité] perguntou-lhes sobre isso. E as minhas clientes testemunharam repetidamente. ‘Para que foi o pagamento?’ ‘Foi por sexo’“, relatou.

Segundo o advogado, uma das suas clientes também viu Gaetz ter relações sexuais com uma menor, que tinha na altura 17 anos. “Ela testemunhou que, em julho de 2017, numa festa na casa dele, estava a sair da zona da piscina, olhou para a sua direita e viu o congressista Gaetz a fazer sexo com a amiga”, revelou.

O episódio foi relatado à comissão de ética, tendo a sua cliente explicado que, tanto quanto sabia, Gaetz não estava a par da idade da jovem. “Quando ele descobriu que ela era menor, terminou com ela e não continuou a relação sexual até ela fazer os 18“, explicou.

O congressista começou a ser investigado pelo Comité de Ética da Câmara dos Representantes em abril de 2021. Em novembro desse ano, pouco tempo antes da divulgação do relatório do organismo, anunciou a demissão do cargo, o que pôs travão ao inquérito. O documento deveria, por isso, ser mantido em sigilo, mas perante a nomeação de Gaetz para a administração de Donald Trump o comité decidiu que vai a votos esta quarta-feira para decidir se deve ou não ser publicado. O advogado Joel Leppard já tinha deixado um apelo para que as informações sejam partilhadas.

O Presidente eleito dos Estados Unidos anunciou a nomeação de Gaetz para a sua administração a 13 de novembro, descrevendo o congressista como “um procurador dotado e tenaz”. Para já, a equipa de Donald Trump mantém que “é o homem certo para o trabalho”. “Matt Gaetz será o próximo procurador-geral”, sublinhou o porta-voz da equipa de transição de Trump em declarações à ABC News.

“São alegações infundadas com a intenção de atrapalhar a segunda administração de Trump”, afirmou Alex Pfeiffer, lembrando que o Departamento de Justiça também o investigou, acabando “por declará-lo inocente”.

O porta-voz referia-se ao inquérito que decorreu na justiça norte-americana por suspeitas de tráfico sexual de menores, mas que não chegou a resultar em acusações. A investigação do Comité de Ética foi posterior para averiguar diversas alegações, incluindo conduta sexual imprópria e uso de drogas.