O Comité de Ética da Câmara dos Representantes deve reunir-se na quarta-feira para uma possível votação à divulgação do relatório sobre alegações de tráfico sexual, corrupção e consumo de drogas contra Matt Gaetz, o ex-congressista que Donald Trump escolheu para seu procurador-geral, avançou o Politico.

A reunião decorre num cenário em que a confirmação de Gaetz está a ser colocada em causa, até mesmo por senadores republicanos preocupados com as polémicas que rodeiam o republicano eleito pela Florida.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse na sexta-feira que não acha que o comité deva divulgar as conclusões da sua investigação sobre Matt Gaetz, agora que o republicano da Florida já não é membro do Congresso. “Acredito que é muito importante manter a tradição da Câmara de não emitir relatórios éticos sobre pessoas que já não são membros do Congresso”, disse Johnson, que considera que seria aberta “uma caixa de Pandora” com a revelação do documento.

O comité já deveria ter ido a votos na sexta-feira para decidir se o relatório deve ser publicado ou não, dada a relevância do caso, mas a reunião acabou por ser cancelada. A possível divulgação do relatório, que alguns senadores consideram ser essencial para decidir se Gaetz é ou não confirmado, está a colocar uma intensa pressão sobre este órgão ético, que é historicamente bipartidário.

Uma fonte anónima próxima ao comité revelou ao Portal Axios que qualquer votação sobre o relatório de Gaetz será provavelmente um procedimento “pro forma” devido à oposição da liderança do Partido Republicano em divulgá-lo.”Já sabemos como será o resultado”, disse a fonte citada, referindo-se à probabilidade de o relatório não ser divulgado.

Desde junho que a comissão tem analisado uma série de acusações contra Gaetz, incluindo tráfico sexual, aceitação de presentes indevidos e consumo de drogas ilícitas. O republicano tem negado todas as acusações.

Joel Leppard, advogado que representa duas pessoas que testemunharam perante o comité de ética da Câmara para a realização do referido relatório, disse à NBC News na sexta-feira que um dos seus clientes viu Gaetz a ter relações sexuais com uma menor numa festa e que contou ao comité sobre o incidente no seu depoimento. “Em última análise, espero que isto coloque muita pressão sobre o painel para divulgar o relatório”, disse Leppard numa entrevista domingo.