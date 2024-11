Ó Diablo! O Lamborghini caiu (do camião)

Um proprietário de um Lamborghini Diablo VT encomendou o transporte do seu desportivo clássico e, para garantir a prestação do melhor serviço, optou por uma empresa especializada em deslocar este tipo de preciosidades. Ainda assim, a sorte — ou, melhor, a ausência de incidentes — não acompanhou a deslocação, uma vez que durante uma paragem em Boise, no Ohio, o Lamborghini caiu do camião, provocando calafrios tanto no proprietário como na companhia de seguros.

O bólide em causa é o superdesportivo da Lamborghini que sucedeu ao mítico Countach em 1990, até que foi substituído pelo Murciélago em 2001. Além das formas agressivas, o Diablo impõe-se pela mecânica, ao montar o 5.7 V12 da marca italiana, que à época fornecia 492 cv sem recorrer à sobrealimentação. E como estamos perante a versão VT (de Viscous Traction) do Diablo, significa que o superdesportivo nas imagens usufrui de tracção integral, tendo sido fabricado a partir de 1993. Com apenas 22.000 quilómetros no odómetro, este Diablo VT vale facilmente 300 mil euros, valor próximo do que está anunciado em alguns sites especializados neste tipo de veículos de colecção.