Uma sondagem realizada à boca das urnas projeta que os sociais-democratas pró-europeus estão à frente nas legislativas deste domingo na Roménia, mas a extrema-direita consegue um forte avanço.

O Partido Social-Democrata (PSD) romeno, que governa atualmente com os liberais, obteve, de acordo com a sondagem, 26% dos votos. Contudo, o conjunto das forças de extrema-direita alcançou 30%, por comparação com os menos de 10% atingidos nas eleições legislativas anteriores, de 2020.

A confirmarem-se as projeções, antevê-se um parlamento fragmentado e difíceis negociações para formar um Governo.

“Os romenos enviaram um sinal importante à classe política”, reagiu o primeiro-ministro e líder do PSD, Marcel Ciolacu.

A extrema-direita, dispersa por vários partidos, saudou as projeções. “É o início de uma nova era em que os romenos reivindicam o direito de decidirem o seu próprio destino”, afirmou o líder de um dos partidos, a Aliança para a União dos Romenos, George Simion.

A taxa de participação nas legislativas rondou os 52%.