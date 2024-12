Em atualização

O primeiro-ministro francês esteve reunido com o Presidente francês na manhã desta quinta-feira para apresentar a demissão, conforme determina a Constituição. Ainda não eram 10h (horas locais) quando Emmanuel Macron recebeu no Palácio do Eliseu Michel Barnier, depois de a Assembleia Nacional ter aprovado uma moção de censura que derrubou o executivo na noite de quarta-feira.

O encontro durou pouco mais de uma hora, relata a imprensa francesa. À saída, Barnier trocou algumas palavras com o secretário da Presidência, mas não fez declarações aos jornalistas antes de regressar a Matignon, a residência oficial do primeiro-ministro. Macron, por sua vez, falará ao país às 20h (19h em Portugal Continental). Não é certo se irá utilizar esta declaração para propor já um novo nome para primeiro-ministro.

Ao longo desta quinta-feira, Macron vai ainda receber no Eliseu a presidente da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, e o presidente do Senado, Gérard Larcher. O Presidente vai almoçar com François Bayrou, um dos nomes apontados por fontes próximas da presidência como possível substituto de Barnier, avança o Le Figaro. Bayrou é fundador e líder do Movimento Democrático (MoDem), partido de centro que faz parte da coligação Ensemble e aliado macronista de longa data. Passou brevemente pela pasta da Justiça em maio de 2017 e sempre declarou que não recusaria um convite para primeiro-ministro.

Sébastien Lécornu, ministro da Defesa e outro dos nomes avançados para ocupar Matignon, garantiu em entrevista à RTL que “não é candidato a nada”. Os partidos também já se posicionaram sobre a escolha de um novo nome. O líder parlamentar dos Republicanos, Laurent Wauquiez, afirmou que “não vão derrubar o próximo governo”, mesmo que não façam parte dele — Barnier pertence aos Republicanos.

Já a líder dos deputados da formação de extrema-esquerda França Insubmissa (LFI, sigla em francês), Mathile Panot, avisou que o seu partido iria “certamente” vetar na Assembleia Nacional qualquer primeiro-ministro que não seja da aliança Nova Frente Popular (NFP), que reúne ecologistas, socialistas, comunistas e a esquerda radical.