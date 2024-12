Em atualização

O antigo primeiro-ministro José Sócrates considerou este sábado “absolutamente chocante” a criação de um grupo de trabalho pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) para seguir o processo Operação Marquês, assegurando que essa decisão viola a lei.

“A decisão de constituir um grupo de trabalho por parte do CSM para acompanhar de perto o processo Marques é ilegal e contra a Constituição. Trata-se no fundo de estabelecer uma tutela administrativa sobre o poder jurisdicional num processo criminal em concreto. O propósito deste grupo de trabalho é evidente: limitar o direito de defesa e pressionar os juízes a tomar decisões desfavoráveis aos visados”, afirmou o ex-governante em conferência de imprensa num hotel na Ericeira.

Sublinhando que a deliberação do CSM, avançada em primeira mão pelo Observador, “não tem um critério genérico” e que visa “um processo de exceção”, José Sócrates defendeu que esta situação “põe em causa a universalidade da lei” e a liberdade e independência dos juízes.

“A partir de agora passamos a ter uma jurisdição dicotómica: uma jurisdição para os processos comuns e outra para o processo Marquês. O Conselho tem competência para avaliar e fazer juízos críticos ao que aconteceu num processo no passado, o que não tem competência é para condicionar o futuro de um processo, para influenciar o que se vai passar”, observou, resumindo: “Constitui um descarado abuso de poder”.

Sócrates vincou que os juízes que vierem a intervir no processo Operação Marquês — no qual o juiz desembargador Francisco Henriques, da Relação de Lisboa, proferiu um despacho a ordenar a descida à primeira instância para arrancar com os procedimentos para o julgamento — “sentirão sobre os seus ombros os olhos inquisitoriais” do grupo de trabalho constituído pelo CSM e acrescentou que recorreu dessa deliberação para o plenário do organismo de gestão e disciplina dos juízes.

“Esta decisão tem uma óbvia motivação política: o grupo de trabalho representa a fartura exposta de uma sistema judicial que está politicamente viciado. Esta semana mesmo entreguei um recurso para o plenário; é o primeiro passo para impugnar esta decisão. Quero conhecer a opinião de todos os membros do Conselho; obtida a resposta, estudaremos os próximos passos”, explicou.

Decisão da Relação de descer processo para julgamento “é um abuso”

Sobre a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de mandar descer o processo Marquês para a primeira instância a fim de dar início aos procedimentos para o julgamento, o ex-primeiro-ministro considerou “um abuso”. Sócrates criticou ainda o juíz desembargador Francisco Henriques por querer transformar o acórdão de janeiro que o pronunciou juntamente com outros 21 arguidos por 118 crimes “num acórdão transitado em julgado”.

“Não é possível que um acórdão de janeiro entre em vigor sem antes se esgotarem os recursos. O juiz quer por em causa os direitos da defesa e o direito a recorrer. Já o fez há seis meses, quando impediu um recurso e não aceitou, foi obrigado agora a aceitar por decisão do Supremo. Agora, faz a mesma coisa: manda para baixo um processo cuja configuração não tem ainda uma decisão final, porque o acórdão de janeiro não transitou em julgado e não vai transitar sem que estejam esgotados todos os recursos”, frisou.

Para o ex-governante, que foi pronunciado nesse acórdão de janeiro por 22 crimes (três de corrupção passiva, 13 de branqueamento de capitais e seis de fraude fiscal), a decisão do desembargador representa “um abuso que nunca foi visto” na justiça portuguesa, por entender que, neste momento, no processo Operação Marquês não há “acusação nem pronúncia”.

“O que é efetivo neste momento é ainda a decisão do juiz Ivo Rosa de abril de 2021. Essa decisão considerou que todas as acusações eram fantasiosas. Caíram todas e é essa situação, que, no preciso momento em que estou a falar convosco, é efetiva. O acórdão de janeiro não transitou em julgado, não produziu efeitos na realidade e, portanto, a única decisão que deve ser considerada é a de abril de 2021”, referiu.