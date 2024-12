Duas pessoas morreram e outra ficou ferida esta segunda-feira num tiroteio perto de Atenas, afirmou a polícia grega. O tiroteio decorreu numa casa de jogos de apostas em Glyfada, um subúrbio à beira-mar perto da capital grega, informou a agência de notícias grega ANA.

As vítimas do incidente eram turcos de origem curda, comunicou uma fonte policial à AFP, sublinhando que o tiroteio se terá devido a “diferenças pessoais no seio da máfia turca”.