Se há menos de um mês alguém visse aquela imagem final da transmissão televisiva do Club Brugge-Sporting no relvado, ninguém acreditava. Não eram alguns, não eram poucos, era literalmente ninguém. Porquê? Os heróis que fizeram correr milhares e milhares de pessoas em maio pelas principais ruas de Lisboa, do país e do mundo, os jogadores que deram asas ao sonho do melhor arranque de sempre no Campeonato depois de 11 vitórias consecutivas na prova entre uma goleada em Alvalade ao Manchester City e o grupo que era visto como o melhor do período aberto em março de 2020 com Ruben Amorim era o mesmo que, ao agradecer aos quase 2.000 adeptos na Bélgica, foi presentado com insultos, assobios, petardos e até uma tocha.

Ninguém poderia acreditar naquele cenário. Viktor Gyökeres, mais à frente, ficou a olhar espantado depois de ver a tocha cair no relvado enquanto um bombeiro que estava na zona lhe fazia o gesto para deixar aquela zona por questões de segurança. Hjulmand, ao ver o que se passava, agarrou nos companheiros e mandou-os retirar para trás rumo ao balneário. Conrad Harder, a apontar, questionou “O que é isto?” enquanto St. Juste olhava de forma fica para a bancada e Diomande esbracejava. A revolta dos adeptos, que vai fazer com que a UEFA tome medidas pesadas entre o fecho parcial de uma das bancadas de Alvalade e a ausência de público em jogos fora pelo uso de pirotecnia, chegou a um ponto alto entre a quarta derrota consecutiva num dia em que também Frederico Varandas tinha sido insultado ao sair do almoço entre as duas direções.

Frederico Varandas foi insultado por alguns adeptos do Sporting na Bélgica. Via: @cmjornal pic.twitter.com/YKsOU1aMQZ — Cabine Desportiva (@CabineSport) December 10, 2024

Uma tocha foi lançada para perto dos jogadores do Sporting.#DAZNChampions pic.twitter.com/6s5kfyvynP — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 10, 2024

Um pouco à semelhança do que aconteceu em Moreira de Cónegos, o Sporting entrou melhor, marcou aquele que foi o quinto golo mais rápido do clube na principal competição da UEFA por Geny Catamo, regressou aos golos de bola corrida 303 minutos depois e voltou a sofrer uma reviravolta. Ao todo, nos últimos quatro jogos, a formação verde e branca marcou apenas três golos (quando tinha a média de três golos por jogo) e consentiu nove, tantos como tinha sofrido em 18 partidas. E os registos negativos vão pesando.

O ????Sporting registou um total de 8 remates, o pior registo do clube nesta edição da ⭐️Champions League. pic.twitter.com/xRe4hWjVPT — Playmaker (@playmaker_PT) December 10, 2024

O ????Sporting fez o pior registo de remates à baliza nesta edição da ⭐️Champions League:

2 vs Club Brugge [F]

9 vs Arsenal [C]

6 vs Man. City [C]

5 vs Sturm Graz [F]

3 vs PSV [F]

5 vs Lille [C] pic.twitter.com/vJSjwvBFgS — Playmaker (@playmaker_PT) December 10, 2024

Contas feitas, de acordo com os números do Playmakerstats, esta foi apenas a sexta ocasião em que os leões consentiram quatro derrotas consecutivas, sendo que as últimas tinham sido em 2011 e 2010. Mais: há sete anos que o Sporting não sofria dois desaires seguidos com reviravolta no tempo regulamentar, numa altura em que Jorge Jesus era o treinador da equipa de Alvalade. Com tudo isso, João Pereira bateu o recorde mais indesejado que poderia ambicionar enquanto técnico da equipa A: tornou-se o primeiro de sempre a sofrer quatro derrotas nos cinco primeiros jogos desde que assumiu a posição de Ruben Amorim.

????Pela primeira vez na história do ????Sporting, que um treinador regista 4 derrotas nos primeiros 5 jogos pelo clube. pic.twitter.com/yr0fUItcK9 — Playmaker (@playmaker_PT) December 10, 2024

“Mais uma vez entrámos fortes, bem no jogo, a controlar. Chegámos à vantagem e quando estávamos a controlar sofremos um golo num ressalto num defesa nosso, que engana o guarda-redes. Mais uma injustiça no marcador. Depois fomos à procura, tentámos, tivemos lances de perigo. Durante o jogo todo fomos a equipa que controlou, que mais procurou e no final acontece isto. Temos sofrido golos que não estamos à espera e que às vezes abala um pouco animicamente a equipa. Tivemos uma entrada boa, forte, com jogadores confiantes e a fazer o que lhes foi pedido, e depois a verdade é que foi mais uma derrota”, começou por comentar o técnico aos microfones da SportTV, passando ao lado na análise do encontro a uma segunda parte onde houve apenas um remate com perigo por Francisco Trincão e já com 2-1 aos 87 minutos.

Há 7 anos que o ????Sporting não sofria duas derrotas consecutivas com reviravolta no marcador durante a mesma temporada:

2024/25 Moreirense [F], Club Brugge [F]

2016/17 Belenenses [C], Feirense [F] pic.twitter.com/8u8UohOQQB — Playmaker (@playmaker_PT) December 10, 2024

“Poucos golos? Entrámos, marcámos. Se não sofrermos, o normal é as equipas abrirem-se mais porque nós marcamos. A equipa do Club Brugge esteve quase sempre em espera, quase sempre em bloco baixo. Tem acontecido isso. Antes o Sporting não sofria golo, as equipas adversárias tinham de ir em busca do golo e isso abria espaços. Agora temos sofrido mais cedo e as equipas aproveitam para fechar e procurar o contra-ataque. É por aí criamos menos golos. Lesões? O futebol é mesmo isto. O Inácio teve uma dor no aquecimento, não quisemos forçar pois temos muitos lesionados. O Quaresma estava a fazer um jogo excelente. Tem aquele lance que todos viram, que foi mais com o cotovelo do que com a cabeça, e sai lesionado. É mais uma baixa. Mas vamos continuar, há oportunidades para outros. De destacar o jogo do [João] Simões. Primeira vez a titular, jogo de Champions, cumpriu, jogou bem”, referiu João Pereira.

????É a sexta vez na história que o ????Sporting regista 4 derrotas consecutivas:

2024 ????????João Pereira

2021 ????????Oceano

2010 ????????Carvalhal

2005 ????????José Peseiro

1951 ????????????????????????????Galloway

1908 pic.twitter.com/nGiOXk0XPZ — Playmaker (@playmaker_PT) December 10, 2024

“Reação dos adeptos? Depois de quatro derrotas seguidas, o próximo passo é melhorar. Claro que a contestação vai aumentar. Há muito tempo que o Sporting não passava por uma fase destas, depois de vir de uma excelente fase. E eu sabia para aquilo que vinha, por isso é que quando acaba o jogo eu sou o primeiro a dar a cara porque se isto está a acontecer eu sou o primeiro responsável”, concluiu à SportTV.

Equipas com menos acções defensivas num jogo desta #ucl 29 #SportingCP ???????? ???? Club Brugge

30 Barcelona ???????? ???? Young Boys

30 Manchester City ???????????????????????????? ???? Sparta Prague

32 Girona ???????? ???? Feyenoord

33 Bayern ???????? ???? Dinamo Zagreb

33 Manchester City ???????????????????????????? ???? Slovan Bratislava ◉ Muitas destas… pic.twitter.com/uMwPS7V1d5 — GoalPoint (@_Goalpoint) December 10, 2024

“O meu futuro toda a gente sabe o tempo de contrato. Não são as derrotas que nos podem abalar. A equipa foi melhor hoje, apesar do momento. Deu uma excelente resposta. Por isso estou tranquilo”, apontou depois na conferência de imprensa, onde falou também do atual plantel e a possível falta de mais soluções. “O plantel estava feito, é assim que o Sporting trabalha e estava a dar resultado até eu chegar, mesmo com um plantel curto. Não tenho porque me desculpar com isso. A formação do Sporting também é para isto, para assumirem um papel principal. Gosto de ver o copo meio cheio em vez de meio vazio. O [João] Simões aproveitou a oportunidade, o Quenda e o Quaresma também até sair lesionado…”, salientou João Pereira.

Nas 4 derrotas consecutivas do ????Sporting de ????????João Pereira:

????2 com reviravolta

????3 golos marcados

????9 golos sofridos

????2,25 golos sofridos/jogo

????o mesmo número de golos sofridos dos 18 jogos anteriores (9GS) pic.twitter.com/grSoArKkd1 — Playmaker (@playmaker_PT) December 10, 2024

“No Campeonato já não temos mais margem de erro, temos de ganhar para continuar a lutar e não hipotecar as hipóteses para chegar ao bicampeonato. As contas na Champions estavam encaminhadas, esta derrota não estava nos planos. Toda a gente diz que estamos juntos, unidos. Sinto que confiam na palavra que passamos. O início do jogo foi demonstração disso mesmo. Somos seres humanos, sentimos que quando estamos numa fase boa… Sofremos mais um golo em que sem um remate à baliza a bola entra. Temos de ser mais fortes e dar uma resposta ainda mais positiva no próximo jogo”, acrescentou o treinador leonino.