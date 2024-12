Em atualização

Cresceu no estado de Maryland, tem residência no Hawaii e foi detido na Pensilvânia. Luigi Mangione foi declarado pessoa de interesse na investigação sobre a morte do CEO da seguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson. O jovem de 26 anos foi detido na tarde desta segunda-feira em Altoona, onde foi interrogado e ouvido em tribunal. Foi acusado de um total de cinco crimes, incluindo porte de arma sem licença, falsificação de documentos e posse de “instrumentos de crime”, avança o New York Times.

Esta segunda-feira, estava a ler num McDonald’s, quando um funcionário do restaurante reparou nas semelhanças físicas entre Mangione e o suspeito que protagonizava as fotografias partilhadas pela polícia de Nova Iorque (NYPD). Foi nesse momento que decidiu chamar as autoridades, que chegaram depressa ao local, e Luigi acabou por ser levado para a esquadra para ser interrogado. Depois de lhe terem perguntado se tinha estado em Nova Iorque nos últimos dias, os agentes relatam que Luigi “ficou em silêncio e começou a tremer”.

Na sua posse, Luigi tinha “vários documentos de identificação falsificados”, “uma arma com silenciador” e uma “nota escrita à mão“. Entre passaportes e cartas de condução de diferentes estados, um deles correspondia diretamente ao utilizado na semana passada num hostel em Manhattan. Mark Rosario, de Nova Jérsia, terá sido o pseudónimo escolhido pelo suspeito para fazer o check-in no seu alojamento dias antes de alegadamente assassinar Brian Thompson. Cinco dias depois, a carta de condução de Mark Rosario foi encontrada com Luigi.

As autoridades conseguiram encontrar também semelhanças na “arma com silenciador” com a que terá sido usada pelo suspeito do crime no dia 4 de dezembro. Segundo a comissária da NYPD, em conferência de imprensa esta segunda-feira, a “arma fantasma”, composta por várias componentes de diferentes origens, “possivelmente fabricada numa impressora 3D“, era “consistente com a arma utilizada no homicídio” do CEO.

Por fim, a “nota”. No papel escrito à mão, Luigi revelou a sua “motivação e a sua mentalidade”, afirma a comissária Jessica Tisch, adiantando que “parecia que tinha alguma má vontade para com as empresas americanas”, fazendo a menção às seguradoras, como a de Thompson, que “priorizam o lucro acima dos cuidados de saúde”. Segundo o New York Times, a “nota” continham frases como “Estes parasitas estavam a pedi-las” e “Peço desculpa por qualquer conflito e trauma, mas tinha de ser feito”.

Mangione passou o seu dia a ser interrogado pela polícia da Pensilvânia, até à chegada de mais de uma dezena de agentes da NYPD e do FBI à esquadra onde se encontrava detido.

O excelente aluno e “tipo simpático”

Aluno de um colégio privado em Baltimore, no estado de Maryland, onde recebeu as honras de valedictorian por ter tido a média mais alta ao longo dos quatro anos do ensino secundário, em 2016, Luigi passou da Gilman School para a Universidade da Pensilvânia, integrando a licenciatura de ciências informáticas, focada na área da inteligência artificial (IA) e um minor em matemática. Quatro anos depois, enquanto um dos melhores alunos do seu ano, o jovem acabou o seu percurso no ensino superior com um mestrado em informática.

Durante a vida académica, Luigi participou em vários programas universitários, tendo feito estágios em engenharia robótica e programação, e ainda foi professor assistente numa unidade curricular sobre IA na reputada Universidade de Stanford.

Segundo o seu perfil no LinkedIn, teve apenas uma experiência profissional fora do meio académico, apesar de se ter envolvido na programação de videojogos antes de sequer entrar na universidade. “Publiquei a minha primeira aplicação, esteve entre os 100 jogos de corridas mais descarregados em 12 países e no top 50 em cinco”, escreveu.

Esteve durante três anos na TrueCar a exercer o papel de Data Engineer, com a responsabilidade de organizar e tratar vários tipos de informação, em particular sobre o aluguer e compra de carros em segunda mão. Desempenhava as suas funções em Santa Mónica, na Califórnia, mas as autoridades da NYPD apontam também para uma morada em São Francisco e em Honolulu, no Havai.

Foi nas ilhas do pacífico que teve a sua primeira e única marca no cadastro até ao momento, tendo sido multado por ter entrado em propriedade privada, numa praia da capital estadual. Fora este episódio, a vida de Luigi manteve-se sempre longe do radar da polícia e nem as suas companhias mais próximas detetavam qualquer tipo de distúrbios. Professores dizem que era um aluno exemplar e pessoas com quem interagia consideravam-no um “tipo simpático”.

Os elogios ao Unabomber

A família de Luigi Mangione, escreve o New York Times, “enriqueceu com as suas propriedades imobiliárias e uma cadeia de centros de reabilitação para idosos”. Foi precisamente num destes lares da cadeia de família, Lorien Health Systems, que fez voluntariado durante cinco meses em 2014. De acordo com o New York Post, os seus avós morreram em 2013 e 2017, mas não são conhecidas as causas de morte, nem se existe alguma correlação com a seguradora de Brian Thompson.

Nas suas redes sociais, Luigi avaliava filmes e livros, partilhava fotografias e projetos, e até pensamentos introspetivos e políticos. Já na rede Goodreads — dedicada exclusivamente a livros —, deu quatro estrelas ao livro “Industrial Society and Its Future“, de Ted Kazynski, e descreveu o autor como um “prodígio da matemática”.

Kazynski é o conhecido Unabomber, que morreu em 2023, depois de quase 20 anos na prisão devido à morte de três pessoas (e 23 feridos), através do envio de encomendas com 16 bombas caseiras entre 1978 e 1995. “É fácil escrever rapidamente e sem pensar que se trata do manifesto de um lunático, para evitar enfrentar alguns dos problemas incómodos que identifica,”, escreveu Luigi, acrescentando, porém, que “é simplesmente impossível ignorar a presciência de muitas das suas previsões sobre a sociedade moderna”.

Não negava que o Unabomber fosse “um indivíduo violento – preso por direito – que mutilou pessoas inocentes”, mas considerou que, apesar das suas ações o caracterizarem como “louco”, o interpretava como um “revolucionário político extremo“.

A sua presença online e a informação disponibilizada pelas autoridades não permitem concluir nenhum tipo de experiência ou ligação ao mundo das seguradores que justifique o homicídio do CEO da UnitedHealthcare, mas as autoridades afirmam continuar a investigar as opiniões partilhadas por Luigi Mangiore à procura de motivações.