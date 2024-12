O túmulo do antigo Presidente sírio Hafez al-Assad, localizado na sua aldeia natal, na costa do país, foi incendiado por combatentes rebeldes, de acordo com uma organização não-governamental. Localizado num mausoléu na região alauita de Latakia, o túmulo de Hafez al-Assad – que presidiu à Síria durante três décadas, até à sua morte em 2000, tendo sido sucedido pelo filho Bashar – foi incendiado por combatentes rebeldes, segundo o Observatório da Organização Síria de Direitos Humanos (OSDH).

“Homens armados que se fizeram passar por [soldados] do Comando de Operações Militares dispersaram-se pela cidade de Al Qardaha” e incendiaram o túmulo de Hafez de madrugada, além de atacarem outros túmulos.

???? The burning of the grave of Hafez al-Assad, who ruled Syria 30 years before his son Bashar al-Assad. pic.twitter.com/P1WMIzD7v8 — Monika (@Monika_is_His) December 11, 2024

Até ao momento, não se sabe quais os danos causados ao mausoléu de Hafez, onde também estão sepultados outros membros da família al-Asad, como o seu filho Bassel, o primogénito, que morreu aos 32 anos num acidente de viação.

Segundo o Observatório, esta ação ocorreu depois de líderes do Comando de Operações Militares – da coligação insurgente que liderou a ofensiva que derrubou o Presidente derrubado Bashar al-Assad – se terem reunido com “figuras proeminentes de Al Qardaha”, incluindo xeques tribais da minoria alauita – um ramo do Islão xiita professado pela família al-Assad -, “para obter o seu apoio e restaurar a segurança na região”.

Hafez al-Assad morreu no verão de 2000, depois de ter estado no poder e de ter governado a Síria com mão de ferro desde 1971. Pai e filho estão sepultados num mausoléu com telhado branco adornado com textos do Corão e os seus caixões estão sob o chão de mármore.