O procurador-geral da República, Amadeu Guerra, revelou hoje que vai conversar “olhos nos olhos” com os procuradores do processo Operação Influencer, recusando fazer prognósticos sobre o caso que ficou associado à queda do governo liderado pelo ex-primeiro-ministro António Costa, no final de 2023.

“Não digo que vá ter ou não vá ter êxito, não conheço suficientemente o processo. É um dos casos em que iremos conversar com os titulares dos inquéritos olhos nos olhos”, afirmou o magistrado que assumiu em outubro deste ano a liderança do Ministério Público, numa entrevista para o podcast “Pod Esclarecer”, da Secção de Lisboa da Ordem dos Advogados e conduzida por jornalistas do Expresso e da TVI.

Questionado sobre o célebre parágrafo do comunicado da Procuradoria-Geral da República de 7 de novembro de 2023, no qual era feita referência à investigação associada a António Costa, o procurador-geral assumiu não saber se teria feito da mesma forma que a antecessora, Lucília Gago. “Não sei, depende das circunstâncias, que eu não conheço, eu estava fora”, disse.

Sublinhando o impacto mediático e político deste processo – “preocupa-me, obviamente” -, Amadeu Guerra deixou, todavia, uma garantia: a atuação do Ministério Público não se irá reger pelo calendário político e será indiferente a uma eventual proximidade com eleições.

“Para mim não há tempos mediáticos, se a acusação estiver pronta antes de eleições, sai a acusação. Se já demoramos tanto tempo, ainda andamos a protelar? Faço o meu trabalho e quando tiver de ser, será. Mas sem qualquer veleidade de ter qualquer influência em termos partidários”, referiu.