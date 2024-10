Os seis desafios para o novo procurador-geral Amadeu Guerra

E nunca teria acontecido porque, ao contrário de Francisco Narciso, que tomou posse em setembro de 2022 e de quem ninguém conhece um pensamento além do que transmitiu no discurso da sua tomada de posse, Amadeu Guerra não teria dado ‘luz verde’ à promoção do MP para buscas no gabinete do então primeiro-ministro António Costa e depois à detenção de Vítor Escária e Lacerda Machado, perante os indícios que o MP tinha.

Por outro lado, o facto de persistirem há longos anos inquéritos como o caso da EDP, o caso José Veiga (Operação Atlântico), o caso da privatização da EDP e outros casos também traduz uma ausência de capacidade de liderança do atual diretor do DCIAP. Foi o que apontaram ao longo dos últimos meses várias fontes judiciais ao Observador.

Como o próprio Amadeu Guerra disse, em entrevista concedida ao Observador, “quem ambicionar ter um posto de trabalho sossegado, tranquilo e previsível, não tem lugar no DCIAP.” As palavras foram proferidas em 2018 mas parecem encaixar como uma luva em Francisco Narciso — que não tem o domínio dos processos, nem a proximidade com os procuradores, que Amadeu Guerra tinha.

Daí que a primeira grande decisão de Amadeu Guerra possa prender-se precisamente com a continuidade de Narciso, sendo certo que o novo procurador-geral não é um homem de rupturas, mas sim de levar a ‘água ao seu moinho’ pela via diplomática. E o mandato do ainda diretor do DCIAP apenas termina em setembro de 2025. A solução pode passar por Francisco Narciso colocar o seu lugar à disposição do novo procurador-geral — uma prática habitual porque o cargo depende da confiança do procurador-geral — e, existindo uma vaga nos serviços do MP no Tribunal da Relação de Évora para Narciso ocupar, este poderia deixar o espaço livre para Amadeu Guerra indicar um novo líder para o DCIAP mais à sua imagem.

Criar uma nova cultura, mudar o recrutamento e continuar a investigação

E para fazer o quê? Por um lado, para mudar a cultura do DCIAP dos últimos seis anos. Como Amadeu Guerra disse em 2018 ao Observador, os seus seis anos de diretor do DCIAP levaram a um aprofundamento da especialização dos magistrados daquele departamento mas também a uma “investigação mais pragmática, apoiada na cooperação com os órgãos de polícia criminal – em particular com a Polícia Judiciária (PJ)”.

É precisamente essa aposta no pragmatismo durante a investigação que poderá levar a uma nova forma de olhar para o princípio da legalidade — que, na teoria, obriga o MP a investigar todos e quaisquer indícios de crime. Tudo para evitar os megaprocessos — reservados apenas a casos verdadeiramente excecionais — e para promover a construção de acusações que estejam mais adaptadas a processos mais pequenos e ‘amigos’ de um resultado final (leia-se uma decisão com trânsito em julgado) mais célere.