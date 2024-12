Em atualização

Centenas de manifestantes saíram à rua em localidades cristãs em Damasco, capital da Síria, na madrugada desta terça-feira, de acordo com a imprensa internacional. Protestam contra a queima de uma árvore de natal perto de Hama, no centro da Síria, e exigem a proteção das minorias religiosas ao novo governo sírio, após a queda do regime de Bashar al-Assad.

“Exigimos os direitos dos cristãos”, gritaram alguns dos manifestantes, segundo a AFP, enquanto marchavam pela capital síria em direção à sede do patriarcado ortodoxo, em Bab Sharqi. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra militantes encapuzados a incendiar uma árvore de Natal na cidade de Suqaylabiyah, de maioria cristã, perto de Hama. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos diz que se tratavam de estrangeiros do grupo islâmico Ansar al-Tawhid.

“Se não nos é permitido viver a nossa fé cristã no nosso país, como costumávamos fazer, então já não pertencemos aqui”, disse um dos manifestantes à AFP.

Earlier today, armed extremists set fire to a Christmas tree in Suqaylabiyah in Hama, Syria. Local channels say they were Uzbek militants.

HTS apologized for the incident and promised to deal with any future threats, but many Christians do not believe this will happen. pic.twitter.com/1Op98CUmTB

— The Cradle (@TheCradleMedia) December 23, 2024