Um cadáver foi descoberto num avião da United Airlines quando este aterrou na ilha havaiana de Maui vindo do aeroporto internacional O`Hare, em Chicago. Em comunicado, a United Airlines fez saber, citada pela CNN, que “ainda não é claro quando e como” é que a pessoa encontrada conseguiu ter acesso ao trem de aterragem, que é somente acessível a partir do exterior da aeronave. A United salientou que está colaborar com o departamento de polícia de Maui. Segundo a CNN, as autoridades estão a investigar como foi descoberto o corpo e as causas da morte do passageiro.

De acordo com a agência Reuters e a CNN, muitos passageiros clandestinos tentam esconder-se nos compartimentos das rodas dos aviões, apesar de 77% não sobreviverem à travessia. A improbabilidade de sobrevivência é explicada pelo facto de o trem de aterragem ser uma das áreas não pressurizadas do avião, o que faz com que muitos dos passageiros clandestinos enfrentem temperaturas inferiores a 60 graus celsios e arrisquem entrar em hipotermia.

Mas há quem sobreviva, como foi o caso de um migrante ilegal que, em janeiro de 2022, conseguiu viajar de Joanesburgo a Amesterdão num avião de carga escondido no trem de aterragem.