Um camião da marca Isuzu que transportava passageiros vindos de um casamento caiu para um rio causando, pelo menos, 71 vítimas mortais, na Etiópia, noticia a Reuters.

O acidente que provocou a morte a 68 homens e três mulheres ocorreu em Bona, na região de Sidama, no sul da Etiópia. “Outras cinco pessoas estão em estado crítico e a receber tratamento no Hospital Geral de Bona”, disse o porta-voz do governo regional de Sidama Wosenyeleh.

De acordo com Wosenyeleh, ao circular numa estrada desnivelada, a carrinha falhou a entrada numa ponte e acabou por cair num rio. Vários passageiros estavam a regressar de uma cerimónia de casamento, sendo que morreram múltiplos membros de algumas famílias. Segundo o representante do executivo, a polícia de trânsito local terá registado que a carrinha estava sobrecarregada, o que provavelmente causou o acidente.