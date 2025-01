As autoridades norte-americanas estão a investigar se há alguma ligação entre os dois acontecimentos que marcaram o primeiro dia de 2025 nos EUA: um atropelamento que matou 15 pessoas em Nova Orleães e a explosão de uma Cybertruck da Tesla em Las Vegas. Uma pessoa morreu, o condutor, e outras sete ficaram feridas à porta de um hotel Trump na cidade.

Joe Biden, o Presidente dos EUA, avançou na quarta-feira que “as autoridades estão a investigar” a explosão de Las Vegas, “incluindo para perceber se há alguma possível ligação ao ataque de Nova Orleães”. Porém, até ao momento, as autoridades não divulgaram informação sobre qualquer descoberta.

Há, para já, algumas semelhanças nos dois acontecimentos. Shamsud-Din Jabbar, o autor do ataque em Nova Orleães, que foi abatido pela polícia, foi militar. Jabbar nasceu no Texas e esteve durante oito anos no exército dos EUA.

Já a identidade do homem encontrado no interior da Cybertruck, em Las Vegas, não foi divulgada, mas segundo a NBC News também terá tido experiência militar. As fontes ouvidas pela NBC referiram que esta será uma das pistas das autoridades, que vão analisar se poderá ter havido algum tipo de ligação militar entre os dois suspeitos.

Além disso, há a coincidência de os dois homens terem recorrido a carros alugados através do serviço de partilha de automóveis Turo. Em comunicado, a empresa confirmou que as duas pessoas usaram o serviço para aceder aos automóveis, enviando “pensamentos e orações para as vítimas e as suas famílias”.

A Turo explicou que a equipa de confiança e segurança está a “trabalhar de forma ativa com as autoridades para partilhar qualquer informação que possa ajudar nas investigações”. A empresa especificou que “não acredita” que os homens tivessem um registo criminal que os pudesse ter sinalizado como ameaça de segurança. “De momento não temos informação que indique que os dois acontecimentos estão relacionados”, sublinhou a Turo.

O xerife Kevin McMahill, do Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas, classificou como “coincidência” o facto de os dois homens terem usado o mesmo serviço de aluguer.

A carrinha usada na explosão em Las Vegas foi alugada no Colorado, apuraram as autoridades a partir de informação fornecida pela Tesla. A empresa de Musk cooperou com as autoridades ao desbloquear a Cybertruck, que se trancou automaticamente com a explosão, e forneceu as imagens captadas nas estações de carregamento.

Elon Musk usou a rede social X para indicar que a equipa da Tesla estava a investigar o assunto. “Os idiotas malignos escolheram o veículo errado para um ataque terrorista”, declarou o CEO da Tesla. “A Cybertruck realmente conteve a explosão e direcionou a explosão para cima. Nem as portas de vidro da entrada foram atingidas.”

The evil knuckleheads picked the wrong vehicle for a terrorist attack. Cybertruck actually contained the explosion and directed the blast upwards.

Not even the glass doors of the lobby were broken. https://t.co/9vj1JdcRZV

— Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2025