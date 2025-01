Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas depois de uma carrinha da Tesla se ter incendiado e explodido à porta de um hotel de Donald Trump em Las Vegas, nos EUA. Elon Musk já veio garantir que este incidente não está relacionado com o veículo.

As imagens difundidas pelas televisões norte-americanas mostram um Tesla Cybertruck cinzento, estacionado junto à entrada do hotel de 64 andares, envolto numa nuvem de fumo.

Segundo a cadeia de televisão ABC News, as autoridades estão a avaliar o incidente como um possível ato terrorista. Fonte citada pela estação disse que havia no veículo “uma carga de morteiros, do tipo fogo de artifício”.

A explosão ocorreu horas depois de um ataque em Nova Orleães, no qual um alegado antigo militar norte-americano, identificado pelo FBI como Shamsud Din Jabbar, de 42 anos, lançou o carro em que seguia contra uma multidão que festejava o Ano Novo no histórico Bairro Francês, fazendo pelo menos 10 mortos e 30 feridos.

O Presidente cessante. Joe Biden, foi informado também da explosão do Tesla em Las Vegas, segundo a Casa Branca.

Numa publicação no X, o dono da Tesla afirmou que a explosão “não tem relação com o veículo em sim” e que foi causada por fogos de artifício e por “uma bomba transportada na base do Cybertruck alugado”. “Toda a telemetria do veículo era positiva no momento da explosão”, garantiu depois de, primeiramente, ter afirmando que “toda a equipa sénior da Tesla” estava a investigar o incidente.

We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.

All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ

— Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025