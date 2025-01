É certo que, noutros tempos pouco longínquos, o resultado deste domingo seria encarado como uma derrota para o Manchester United. Atualmente, vale mais do que um ponto. Os red devils colocaram fim à sequência de quatro derrotas consecutivas em Anfield, frente ao líder Liverpool, numa partida em que a estratégia de Ruben Amorim conseguiu surpreender Arne Slot (2-2). Com a equipa montada num 5-4-1 compacto e talhada para os contra-ataques, os reds estiveram quase sempre desconfortáveis e podiam ter terminado o jogo a perder, caso Maguire tivesse convertido a última chance.

Com o golo apontado no início da segunda parte, Lisandro Martínez colocou fim ao jejum dos red devils que não marcavam um golo há 322 minutos. Mais à frente e já depois de os reds estarem na frente do marcador, Diallo voltou a ser decisivo depois de já o ter sido contra o Man. City e fez o segundo golo do Man. United em Anfield, algo que não acontecia desde 2015. Mais: o emblema de Manchester marcou tantos golos em casa do rival neste jogo quantos aqueles que tinha marcado nos últimos nove anos.

Para além disso, o Liverpool somou a quinta partida sem vencer nesta edição da Premier League, com a particularidade de dois dos quatro empates e a única derrota terem acontecido em Anfield, frente a treinadores… portugueses. Primeiro, Nuno Espírito Santos e o Nottingham Forest venceram por 0-1, seguindo-se, depois, o empate de Marco Silva e do seu Fulham (2-2). Agora foi a vez de Ruben Amorim e o Man. United roubarem pontos aos reds, com o próximo round a acontecer a meio de fevereiro, frente ao Wolverhampton de Vítor Pereira.

7 dos 11 pontos perdidos pelo Liverpool nesta edição da ???????????????????????????? Premier League foram diante de equipas orientadas por treinadores ???????? – e sempre em ???? casa:

0-1 Nottingham Forest (Nuno Espírito Santo)

2-2 Fulham (Marco Silva)

2-2 Man. United (Rúben Amorim) pic.twitter.com/LFHL252Elu — Playmaker (@playmaker_PT) January 5, 2025

No final da partida, Bruno Fernandes foi o primeiro a comparecer na flash-interview e, em declarações à Sky Sports, mostrou-se agradado com a exibição coletiva. “Fomos criticados e de forma justa. A nossa posição na tabela diz tudo. Perdemos muitos pontos. Mesmo hoje [domingo] não podemos ficar felizes com o ponto. Precisamos dos pontos e podíamos ter vencido o jogo no final, mas é um resultado justo. Estou chateado. Se mostramos esse nível contra o Liverpool, por que não podemos fazer isso em todos os campos? Isso deixa-me frustrado. Além disso, finalmente fiz uma boa exibição”, apontou o internacional português.

“Sabíamos que era um jogo complicado. Melhorámos muito na forma como encarámos o jogo em termos de mentalidade, de forma de sofrer e de posicionamentos. Cada vez que o Liverpool teve uma oportunidade, acalmámos o jogo. Foi um jogo dividido e podíamos muito bem ter ganhado. Fico satisfeito com a forma como jogámos e enfrentámos o jogo. O jogo acabou e todos viram que os jogadores estavam completamente estafados. Não tivemos essa sensação noutras semanas, tivemos hoje e faz toda a diferença”, começou por dizer Ruben Amorim à DAZN Portugal.

“Não quero dizer que tive mais tempo para treinar com os jogadores e que foi por isso que eles foram muito melhores. Tem a ver com a mentalidade e a forma como encaramos o jogo. Os treinos ajudam, mas a mentalidade faz toda a diferença. Quando uma equipa não está preparada para a competição sofre muito. O próximo treino é o mais importante. Temos de sofrer muito. Clique? Já se falou tantas vezes que o Man. United ia melhorar… vou fazer o meu papel que é estar sempre em cima deles [jogadores]”, concluiu o treinador português.