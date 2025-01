Brasil suspende vistos à BYD por escravizar operários

Face à notícia de esclavagismo na construção da fábrica da BYD, as autoridades brasileiras viram-se forçadas a intervir e a investigar a denúncia. Verificaram que os 163 operários estavam alojados em condições sub-humanas, em dormitórios sem espaço e sem camas ou colchões, sem locais para cozinhas e com apenas uma casa de banho para 31 empregados. Além disso, 107 deles viram a sua documentação retida pelo construtor, tal como 60% do vencimento que lhes era devido. Para cúmulo, foi ainda descoberta comida armazenada em recipientes abertos e sem refrigeração, exposta à poeira e à sujidade do local, preparada para alimentar os operários no dia seguinte.

A construir nos arredores de Salvador da Bahia, esta fábrica da BYD será fruto de um investimento de 600 milhões de euros e produzirá 150.000 veículos por ano, destinados a suprir as necessidades dos países da América Latina, de que o Brasil é o principal mercado. Após reunião com o Ministério do Trabalho brasileiro, a BYD e a Jin Jiang comprometeram-se a retirar os operários da fábrica e a alojá-los em hotéis até final do contrato, tendo a China sido informada da situação através da embaixada do Brasil em Pequim.