O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, acusou esta segunda-feira o bilionário Elon Musk de “espalhar mentiras e desinformação” e de apoiar um ativista de extrema-direita atualmente detido em resposta a acusações ao Governo trabalhista.

“Aqueles que estão a espalhar mentiras e desinformação o mais longe possível não estão interessados nas vítimas”, afirmou em resposta a perguntas dos jornalistas sobre comentários de Musk feitos nos últimos dias.

O primeiro-ministro denunciou o que considera ser uma estratégia de “aumento da intimidação e ameaças de violência, esperando que os meios de comunicação social as amplifiquem”.

Musk, um conselheiro do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou à subsecretária de Estado responsável pela Proteção e violência contra mulheres e raparigas, Jess Phillips, “apologista do genocídio da violação” e “bruxa má” e sugeriu que deveria ser presa.

A secretária de Estado recusou recentemente um inquérito nacional ao caso de exploração sexual de menores em Oldham, nos arredores de Manchester, entre 2011 e 2014, e defendeu que o município deveria encomendar um inquérito local, como aconteceu em Rotherham e Telford.

Em publicações nos últimos dias na rede social X, da qual é proprietário, Musk repetiu várias vezes os pedidos dos deputados reformistas britânicos e conservadores para que fosse realizado um inquérito nacional, apesar de o anterior governo conservador ter recusado um pedido semelhante em 2022.

Um relatório publicado na altura concluiu que os serviços públicos locais falharam em proteger as crianças, mas que não houve encobrimento relativamente aos criminosos predominantemente paquistaneses.

Starmer was deeply complicit in the mass rapes in exchange for votes.

That’s what the inquiry would show. https://t.co/IVML26ygAg

— Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2025