O patriarca de Moscovo Cirilo I afirmou numa mensagem de Natal pública endereçada esta terça-feira a Vladimir Putin que Deus o “destinou” a ser Presidente da Rússia, durante um “difícil período de provações”, “dotando-o com estadismo e força de vontade”.

No dia de Natal da Igreja Ortodoxa, celebrado a 7 de janeiro, o patriarca moscovita pediu a Deus que abençoasse o “valente exército” russo e “a pátria com paz e prosperidade”, enviando “sabedoria e coragem a todos os que estão no poder”.

Cirilo agradeceu a Putin pelo “apoio inabalável às atividades da Igreja Ortodoxa Russa, que anuncia ao mundo as ideias evangélicas de amor, bondade e misericórdia”. “Desejo-vos boa saúde e a generosa ajuda divina para os vossos trabalhos responsáveis ao serviço da Rússia e do seu povo”, escreveu, na conclusão da sua mensagem ao Presidente russo.