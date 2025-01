Donald Trump convidou Jair Bolsonaro, o ex-Presidente do Brasil, para a sua tomada de posse em Washington, a 20 de janeiro.

Mas não é linear que Bolsonaro possa marcar presença na cerimónia. Como o passaporte do político brasileiro está retido na Polícia Federal desde o ano passado, a defesa de Bolsonaro terá de apresentar um pedido ao juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

O juiz determinou a apreensão do passaporte de Bolsonaro na sequência investigação que apura que tipo de participação o político do PL teve nos ataques de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, quando ocorreu a invasão da Praça dos Três Poderes.

A CNN Brasil refere que, nos bastidores, os aliados de Bolsonaro consideram que, caso Alexandre de Moraes não liberte o passaporte, poderá haver uma escalada na tensão entre as duas partes. Afinal, Elon Musk, um dos apoiantes de Trump, já teve várias disputas com o juiz brasileiro. Uma delas até fez com que a rede social X, pertencente a Musk, estivesse suspensa durante vários dias no Brasil.

Em março, Bolsonaro solicitou autorização para viajar para Israel a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu — o pedido não foi autorizado.