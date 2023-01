Avaliação dos danos, mais detenções e uma complexa investigação. Depois do caos gerado pela invasão à Praça dos Três Poderes por apoiantes do ex-Presidente Jair Bolsonaro, Brasília (e o Brasil) tenta regressar à normalidade, mas sem esquecer a gravidade dos crimes cometidos. Os acampamentos de bolsonaristas começaram, esta segunda-feira, a ser desmantelados um pouco por todo o Brasil por ordem do Supremo Tribunal Eleitoral, ao mesmo tempo que a Justiça tenta identificar todos aqueles que estiveram envolvidos nas violentas manifestações, que espalharam a destruição.

O day after da invasão ficou marcado pela divulgação de uma nota assinada pelo Presidente brasileiro, Lula da Silva, pelo líder da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pelo presidente do Senado em exercício, Veneziano Rêgo, e pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Os responsáveis máximos dos órgãos que foram alvo de ataques no domingo voltaram a condenar aquilo que dizem ser “atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram em Brasília”.

Recheada de simbolismo, esta nota “de defesa da democracia” deixa também claro que não haverá impunidade para todos os responsáveis pelos ataques, nem para aqueles que foram coniventes com os mesmos: “Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas, nos termos da lei brasileira”.

Manifestação conjunta dos presidentes dos Poderes da República, assinada na manhã de hoje, em repúdio aos atos golpistas de ontem em Brasília. #EquipeLula pic.twitter.com/p6dOtuh8S6 — Lula (@LulaOficial) January 9, 2023

