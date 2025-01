Mais três membros do Podemos assassinados, descoberta vala comum com oito corpos

Abdul Bacar foi o quinto membro sénior do Podemos a ser baleado desde as eleições de 9 de outubro, assinala, no X, Zenaida Machado da Human Rights Watch (HRW) em Moçambique. A investigadora da reputada organização não governamental recorda as mortes de Elvino Dias, advogado de Venâncio Mondlane e de Paulo Guambe, mandatário do Podemos, ainda a 19 de outubro para referir que “os assassinatos políticos são um problema grave em Moçambique” e que “a HRW documentou vários outros casos no passado”. Zenaida Machado sublinha ainda que “os autores de todos os outros assassinatos continuam a gozar de impunidade”.

Abdul is the 5th senior member of the party that backed Venancio Mondlane for president, to be shot since Oct 9 elections. Four of the victims have died, while one survived. The first two gunned down on 19 October were Elvino Dias and Paulo Guambe, both advisers to Venâncio… — Zenaida Machado (@zenaidamz) January 6, 2025

Mas a contagem dos baleados e mortos não parou em Abdul Bacar. No domingo, mais um membro do PODEMOS foi morto a tiro no Luabo, na província da Zambézia. Paulo Jaime Paulo, de 23 anos, era um membro ativo do Podemos e filho do delegado distrital do partido. Duclésio Chico, porta-voz do partido, diz ao Observador que o jovem era acusado de ter albergado os Naparama (guerreiros tradicionais, que tiveram um papel importante na guerra civil moçambicana, do lado da Renamo, que mediante uma prática de feitiçaria acreditam que as balas não os matam). Este grupo tem estado envolvido em confrontos com as forças policiais de Moçambique no norte do país.

E na noite desta segunda-feira um novo assassinato veio aumentar o número de mortes alegadamente causadas por razões políticas. Rachide Eduardo, delegado do Podemos na aldeia de Intutumpue, Anguabe, em Cabo Delgado, foi mortalmente baleado. E aí, a população não ficou quieta, conta ao Observador o investigador João Feijó. “O povo revoltou-se e foi queimar a casa de delegados da Frelimo [Frente da Libertação de Moçambique, o partido no poder há 49 anos, desde a independência de Portugal] e bloquearam o acesso à cidade de Pemba”. O coordenador do Observatório do Meio Rural adianta ainda que quem foi resolver o caos instalado foram militares ruandeses, tal como já tinha sucedido em Montepuez.

Antes, a 22 e 26 de dezembro, na Zambézia, outros dois membros seniores do Podemos já tinham sido assassinados e um outro tinha sido baleado dentro da sua própria casa, conseguindo sobreviver.

“Neste momento, qualquer indivíduo da oposição, que tenha feito parte destas manifestações tem que fugir”, alerta João Feijó.

Também a Plataforma Eleitoral Decide alertou para o que chama de “novo fenómeno no contexto pós-eleitoral: as perseguições e execuções presumivelmente por motivações políticas”. Para além de citar o caso de Ancuabe, em Cabo Delgado, refere ainda uma vala comum com oito corpos de membros do Podemos.

We are experiencing a new phenomenon in the post-election context: persecutions and executions, presumably politically motivated.

According to reports, another PODEMOS member was murdered last night at his home in Intutumpue, Ancuabe, Cabo Delgado.

It should be noted that in… pic.twitter.com/kQO9m3xbhm — Plataforma_decide (@PDecide23) January 7, 2025

Ao Observador, Wilker Dias, da Plataforma Eleitoral Decide, explica que segundo informações que chegaram à ONG, “supostamente a polícia recolheu-os nas suas casas dizendo que iriam prestar apenas declarações no posto policial mas não mais voltaram”, na última semana de dezembro. Na semana passada, a vala terá sido descoberta por acaso quando alguém estava no cemitério para um enterro de um familiar e os corpos foram exumados. Este caso foi referido também por Venâncio Mondlane numa das suas últimas lives (como chama às mensagens em direto que faz nas redes sociais) que precisa que eram “oito jovens”, que “foram baleados” depois de “sequestrados nas suas casas”, em Massanga. O candidato presidencial falava mesmo “num genocídio silencioso” no pós-eleições.