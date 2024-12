O mistério dos "homens catana" : "O terror chegou aos bairros" de Moçambique, numa "agenda maquiavélica"

“Parece uma agenda maquiavélica da Frelimo para criar terror”

As circunstâncias, as consequências e as motivações são pouco claras, levantam dúvidas no meio de ativistas, investigadores e oposição e levam alguns, como Paula Cristina Roque, especialistas em assuntos africanos, a falar de um “caos organizado” e ação “intencional”. E outros, como Venâncio Mondlane, a acusar os guardas prisionais de terem aberto as portas, aludindo a táticas soviéticas.

Quitéria Guirengane, do Movimento de Defesa da Liberdade de Associação (plataforma que junta organizações não governamentais) e dirigente do Nova Democracia, defende que tudo parece apontar “para uma estratégia montada de libertar criminosos para justificar o terrorismo nos bairros”, frisa, a partir de Maputo, ao Observador. “Cheira a agenda maquiavélica da Frelimo para lançar o terror”.

A conhecida ativista, que recebe permanentemente notícias de vários pontos do país, bem como pedidos de ajuda, insiste em dizer que a maior parte das pessoas que a contacta está convencida de que se trata de uma ação concertada: “Estes grupos estão bem instruídos, pois os ataques com as catanas são anunciados ao mesmo tempo em várias partes do país, não pode ser coincidência”. Dizem que “são os terroristas que fugiram da cadeia, mas, se assim é, porque é que não divulgam nome e fotos deles para as pessoas ajudarem a identificar? Parece uma agenda muito bem montada para criar pânico e terror na população, uma situação de violência generalizada, para afastar as pessoas das manifestações. Aliás, se de noite estão a patrulhar, de dia precisam de dormir, não se podem manifestar nas ruas”, nota.

As contradições entre a ministra da Justiça e o comandante geral da polícia

As contradições do governo sobre o que aconteceu na Cadeia Central de Maputo só acenderam mais a polémica e alimentaram mais as dúvidas. As versões da ministra da Justiça e do comandante geral da Polícia da República de Moçambique (PRM) não coincidem.

Bernardino Rafael, que confirmou a evasão no dia de Natal, disse tratar-se de uma ação “premeditada” dos manifestantes pós-eleitorais e avisou que, nas 48 horas seguintes, “se esperava uma subida vertiginosa de todo o tipo de criminalidade” em Maputo. Na conferência de imprensa, adiantou ainda que apenas 150 tinham sido recapturados e que entre os fugitivos estavam “alguns terroristas altamente perigosos”.

“Facto curioso é que naquela cadeia nós tínhamos 29 terroristas condenados, que eles libertaram. Estamos preocupados, como país, como moçambicanos, como membros das Forças de Defesa e Segurança”, afirmou Bernardino Rafael.

Segundo o comandante geral, a fuga desta cadeia situada na cidade da Matola, a 14 quilómetros do centro da capital moçambicana, que contava com cerca de 2.500 condenados e detidos, resultou da “agitação” de um “grupo de manifestantes subversivos” nas imediações. “Fazendo barulho nas suas manifestações, exigindo que pudessem retirar os presos que ali se encontram a cumprir as suas penas”, os manifestantes causaram “agitação” no interior da cadeia B.O. Esses distúrbios “levaram à queda do muro que separa outro presídio ao lado, e eles aproveitaram a oportunidade para fugir pelos portões. Houve um confronto com os companheiros que garantem a segurança, mas não conseguiram prender os prisioneiros, 1.534 presos fugiram”, contou, acrescentando que 33 morreram.