O investigador e artista André Araújo, de 25 anos, vai ser o cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, nas eleições autárquicas, indicou esta quarta-feira esta coligação.

Membro da concelhia de Vila Nova de Gaia do PCP, André Araújo é eleito na Assembleia Municipal deste concelho do distrito do Porto e eleito na Assembleia de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso no atual mandato autárquico (2021/2025).

Em comunicado, a CDU (coligação PCP/PEV) de Gaia avança que André Araújo foi, ao longo deste mandato, “protagonista de uma destacada intervenção, no âmbito da Assembleia Municipal, profundamente ligada à realidade e às gentes do concelho, destacando-se na denúncia das trapalhadas da rede [de transportes] Unir”.

Outros temas destacados pela CDU prendem-se com a luta contra as portagens na autoestrada A29, bem como as lutas dos assistentes operacionais das escolas de Gaia, dos trabalhadores da rede Unir, dos trabalhadores da Misericórdia de Gaia, dos trabalhadores do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho e dos trabalhadores da La Perla e da Dat-Schaub.

Na nota esta quarta-feira divulgada, a concelhia da CDU considera que Gaia é atualmente “um território desigual e com um desenvolvimento económico, social e cultural que não está à altura da sua importância”, apontando que dos transportes à habitação, da saúde à ação social, esta coligação “tem-se empenhado por um outro rumo e uma outra política que valorize a diversidade do seu território, a riqueza do seu património cultural e o bem-estar da sua população”.

A coligação PCP/PEV avança que André Araújo terá as questões dos transportes e mobilidade, a habitação e o ambiente e urbanismo “como prioridades para um concelho com grandes potencialidades, mas onde persistem injustiças e desigualdades que urge superar”.

“Esta candidatura assume a natureza insubstituível da representação da CDU nos órgãos autárquicos do concelho de Gaia onde, não fosse a presença dos seus eleitos, não seriam verdadeiramente colocados os problemas, anseios e preocupações dos gaienses”, lê-se.

Morador em Gaia, onde cresceu, André Araújo, licenciado em Jazz pelo Conservatório Real de Bruxelas, nasceu em Santo Ildefonso, no Porto.

É mestre em Criação Artística Contemporânea pela Universidade de Aveiro e frequenta o Doutoramento em Criação Artística na mesma instituição.

Enquanto artista emergente, expôs o seu trabalho em Portugal e no estrangeiro.

Foi selecionado como artista emergente português pela revista Portuguese Emerging Art24 e vencedor do prémio John Goto.

É, também, investigador na área dos Estudos de Artes, membro do ID+ Research Institute for Media Design and Culture e foi candidato nas eleições legislativas de 2024, pelo círculo eleitoral do Porto.

Atualmente, o concelho de Vila Nova de Gaia é liderado pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues que completará o seu terceiro mandato, não podendo candidatar-se.

O executivo municipal é composto por 11 lugares, tendo o PS nove e o PSD dois.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro de 2025.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).