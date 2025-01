A Câmara Municipal de Loures vai adquirir seis viaturas e assegurar a manutenção de outras seis para disponibilizar à PSP, num investimento de 190 mil euros, disse esta quinta-feira à agência Lusa o presidente da autarquia.

A medida foi aprovada na última reunião pública do executivo, presidido pelo socialista Ricardo Leão e estabelece um protocolo com as seis juntas de freguesia tuteladas pela PSP para a aquisição e manutenção de um total de 12 viaturas.

“Tivemos conhecimento de que, em média, nas seis freguesias que são tuteladas pela PSP havia uma a três viaturas ao serviço ao serviço da população do concelho. É algo que é lamentável e o para o qual tínhamos de fazer algo”, justificou o autarca.

Nesse sentido, segundo explicou Ricardo Leão, o objetivo da medida é reforçar o número de viaturas afetas ao policiamento de proximidade no concelho de Loures.

O protocolo assinado com as juntas de freguesia prevê uma comparticipação de 50% da Câmara de Loures na aquisição de seis viaturas e também o compromisso de manutenção de outras seis viaturas.

Em termos de investimento total, Ricardo Leão referiu que a aquisição das seis viaturas implica o investimento de 300 mil euros (150 mil euros repartidos entre a câmara e as juntas de freguesia) e 40 mil euros para a manutenção dos carros.

“Perante uma carência identificada preferimos sempre ser parte da solução, mesmo que isso não seja uma competência nossa”, sublinhou.