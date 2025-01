O próximo veículo eléctrico da Mazda, mas o primeiro verdadeiramente competitivo, foi apresentado no Salão de Bruxelas e vai começar a ser entregue aos condutores europeus a partir do Verão, Portugal incluído. Trata-se do Mazda 6e, o novo topo de gama da marca japonesa que é fabricado na China e visa concorrer directamente com o Model 3 da Tesla em posicionamento de preço.

O novo Mazda 6e é fruto da joint-venture que a Mazda mantém na China com o fabricante local Changan, há cerca de duas décadas, e o seu “irmão” Deepal L07 já está à venda na Ásia há alguns meses. A nova berlina de cinco portas substitui o antigo Mazda 6, que recorria exclusivamente a motores a combustão, mas é provavelmente o modelo mais elegante e atraente da marca. Esta tarefa é obviamente facilitada pelo generoso comprimento do veículo que, com 4,921 metros, está mais próximo de pertencer ao segmento E (como o Tesla Model S ou o BMW i5, com 5,02 m e 5,06 m de comprimento, respectivamente), do que ao segmento D em que o construtor nipónico quer competir, como o Model 3 e o i4 (4,72 m e 4,78 m).

O interior do 6e parece ser refinado e com qualidade 7 fotos

O Mazda 6e é oferecido com dois níveis de potência, duas capacidades de bateria e duas potências de carregamento rápido. Mas, ao contrário do que é habitual, não é a versão mais cara que disponibiliza os valores mais elevados destes três importantes argumentos comerciais. Assim, o Mazda 6e, o mais acessível, possui um acumulador com 68,8 kWh de capacidade que carrega a 200 kW, o que lhe permite ir de 10% a 80% em apenas 22 minutos, enquanto a versão mais dispendiosa, o Mazda 6e Long Range, eleva a capacidade da bateria para 80 kWh, recarregável a apenas 95 kW. Isto significa que a bateria maior é a mais penalizada pelo tempo que obriga o condutor a permanecer ligado ao ponto de carga.

A versão Long Range, logo potencialmente a mais pesada, monta o motor menos potente, com 245 cv contra os 258 cv do 6e com menos bateria. Isso explica que, apesar de estarem ambos limitados a 175 km/h, a berlina ligeiramente mais potente é marginalmente mais rápida, indo de 0-100 km/h em 7,6 segundos, em vez dos 8,0 segundos da Long Range. Mas se a potência e a capacidade de aceleração das duas versões do Mazda 6e são demasiado similares, pode-se afirmar que as duas versões da berlina se distinguem pela já mencionada rapidez nos carregamentos e pela autonomia, com o Long Range a prometer 552 km em WLTP, enquanto a versão normal se fica pelos 479 km, uma diferença de 15,2% compatível com os 16,3% na capacidade do acumulador.

Os pormenores que reforçam a personalidade do Mazda 6e 6 fotos

O Mazda 6e vai começar a ser entregue a clientes portugueses no Verão e o construtor aponta para um preço particularmente competitivo, visando directamente o Model 3 da Tesla, precisamente o líder das vendas entre as berlinas eléctricas. Enquanto o eléctrico norte-americano é comercializado por 39.990€ na versão RWD (autonomia de 554 km com jantes 18” e de 513 km com 19”), a Mazda vai propor a sua berlina eléctrica 6e (com 479 km com jantes 19”) por um preço ligeiramente acima dos 40.000€, próximo do Model 3, mas com uma vantagem confortável de 17 mil euros em relação a berlinas a bateria como o BMW i4 eDrive 35.