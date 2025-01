O líder do PS confirmou esta terça-feira à noite a escolha de Alexandra Leitão como candidata do PS à Câmara de Lisboa. Questionado sobre a decisão que tomou, Pedro Nuno Santos disse que “Lisboa está a ser mal governada e o PS tinha de fazer a sua maior aposta”: “É a líder parlamentar do PS e uma das figuras, depois de mim e do presidente do partido, mais importantes do PS.”

Sobre Alexandra Leitão acrescentou ainda que mostra a “aposta forte” que o partido está a fazer em Lisboa e disse que a escolha “não tem a ver” com a capacidade de reunir a esquerda em volta de uma candidatura, mas sim com “o perfil e a dimensão política” e também o “perfil de realização e de concretização” de Alexandra Leitão. “Oferece a possibilidade de o PS poder disputar a Câmara de Lisboa. É a pessoa certa para o PS voltar a governar Lisboa”, acrescentou.

“O que procuramos num presidente de câmara é a capacidade de realizar, de concretizar e Alexandra Leitão tem esse perfil, essa determinação, essa força, essa capacidade de resolução de problemas”, disse ainda sobre o nome escolhido. Considerando ainda que “da esquerda à direita começa a ser muito presente a ideia de que Carlos Moedas trabalha bem a sua imagem, mas não consegue resolver problemas aos lisboetas”. E as críticas a Moedas não ficaram por aqui, com Pedro Nuno a dizer que “é clara a sua incapacidade de resolver problemas como o da higiene e da segurança, o da mobilidade e do trânsito na cidade de Lisboa e mesmo o da habitação.”

Mariana Vieira da Silva era o outro nome apontado e Pedro Nuno Santos reconhece-a como “um dos quadros mais importantes do PS” e com “grande capacidade e qualidade política”. No entanto, o socialista diz que o que entendeu foi que o PS precisava “de fazer uma aposta muito forte e julgo que a líder parlamentar e a posição que hoje Alexandre Leitão tem, não só na política nacional mas também no Partido Socialista, deixava claro o compromisso com a cidade de Lisboa e com a vontade de levarmos a sério este combate eleitoral e de o vencer”.

E Sintra é uma possibilidade para Mariana Vieira da Silva? Pedro Nuno Santos não respondeu à pergunta, mas aprveitou para dizer que não acredita “que haja algum partido em Portugal que tenha mais presidentes de candidatos a câmaras municipais definidos que o PS”. Garantiu que o partido “leva muito a sério o processo autárquico e é de longe o partido que está mais avançado na definição dos seus candidatos autárquicos”, dizendo mesmo que o “o principal adversário está atrasado em muitas autarquias do país”.

Questionado ainda sobre a substituição de Alexandra Letão na direção da bancada parlamentar, o socialista disse que anunciará no seu tempo: “Os partidos têm os seus timings“.

Pedro Nuno Santos falou no final do conjunto de reuniões que teve nestes dois dias com representantes de sindicatos e associações da Saúde. Esta segunda-feira esteve com a Ordem dos Médicos e também com a Ordem dos Enfermeiros e esta terça-feira esteve reunido com o sindicato dos enfermeiros e com a associação de administradores hospitalares.