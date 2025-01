O aspecto dos Skoda está em fase de mudança, com os diferentes modelos da marca a abandonar as tradicionais grelhas frontais de grandes dimensões e verticais, trocando-as por uma solução mais fina e esguia, apelidada Teck-Deck, que não só é mais atraente como melhora a aerodinâmica. A nova linguagem estilística, que o construtor checo denomina Modern Solid, apareceu primeiro no SUV eléctrico compacto Elroq e foi agora alargada ao Enyaq, igualmente um SUV a bateria, mas maior e mais habitável.

É na frente que se concentra a maioria das novidades deste SUV da Skoda, que existe no formato normal, favorecendo a volumetria interior, mas igualmente na versão coupé, cujo desenho do tejadilho lhe confere um aspecto mais dinâmico. Tudo sem alterar as dimensões que se mantêm nos 4,68 metros de comprimento, 1,88 m de largura e 1,62 m de altura, além de 2,77 m de distância entre eixos. As pequenas variações são de escassos milímetros, ou seja, praticamente imperceptíveis à vista desarmada.

No interior há mais equipamento, mas poucas alterações estéticas 6 fotos

A nova grelha, associada às linhas mais fluídas dos guarda-lamas e a jantes com desenho mais aerodinâmico, permitiu à Skoda baixar o Cx do Enyaq de 0,256 para 0,245, enquanto o do Enyaq Coupé cai de 0,234 para 0,225. Esta redução do coeficiente de penetração aerodinâmica, apesar de não se esperar alterações na superfície frontal, assegura uma redução do S.Cx com vantagem para a autonomia, de até 596 km na melhor das hipóteses, uma vez que a velocidade se mantém limitada pelo construtor. O Enyaq 85 passa assim a anunciar uma autonomia de 586 km, em vez dos anteriores 563 km, enquanto o Enyaq 85x evolui de 536 km para 549 km. A carroçaria mais aerodinâmica do Enyaq Coupé 85 permite-lhe evoluir de 574 km para 596 km com o novo restyling.

O Enyaq Coupé continua a estar presente na gama do SUV eléctrico da Skoda, com uma vocação mais desportiva 3 fotos

O Skoda Enyaq continua a ser proposto com duas capacidades de bateria, uma com 63 kWh brutos (59 kWh úteis) e a maior com 82 kWh totais (77 kWh utilizáveis), sendo que a bateria mais pequena está reservada ao Enyaq 60 e a grande ao Enyaq 85. A potência dos motores está adaptada à capacidade da bateria, com a unidade com 204 cv a equipar o 60 e os 286 cv a serem específicos do 85.

Há ainda uma versão com tracção integral, chamada 85x, que monta à frente um segundo motor menos potente e só para assegurar mais tracção em piso escorregadio, mas que modula a potência total para não ultrapassar os 286 cv fornecidos pelo motor traseiro. Contudo, não foi ainda anunciado se, depois de usufruir do restyling, o Enyaq vai continuar a oferecer a versão RS, que também recorre a um motor por eixo, mas que soma a potência para atingir 340 cv.