As galinhas poedeiras têm de ser declaradas em fevereiro, mas estão isentos os estabelecimentos com menos de 350 animais, avisou esta quinta-feira a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).
“No mês de fevereiro decorre mais um período obrigatório da declaração de existências de galinhas poedeiras”, lê-se numa nota da DGAV.
Os criadores têm de declarar os efetivos que possuíam à data de 1 de fevereiro.
Em setembro já tinha decorrido um período obrigatório para declarar estes animais.
A declaração deverá ser efetuada através do site oficial ou em qualquer Serviço de Alimentação e Veterinária Regionais.
Estão isentos os estabelecimentos com menos de 350 aves ou de criação de galinhas poedeiras reprodutoras.
A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.