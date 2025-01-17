As galinhas poedeiras têm de ser declaradas em fevereiro, mas estão isentos os estabelecimentos com menos de 350 animais, avisou esta quinta-feira a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

“No mês de fevereiro decorre mais um período obrigatório da declaração de existências de galinhas poedeiras”, lê-se numa nota da DGAV.

Os criadores têm de declarar os efetivos que possuíam à data de 1 de fevereiro.

Em setembro já tinha decorrido um período obrigatório para declarar estes animais.

A declaração deverá ser efetuada através do site oficial ou em qualquer Serviço de Alimentação e Veterinária Regionais.

Estão isentos os estabelecimentos com menos de 350 aves ou de criação de galinhas poedeiras reprodutoras.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.