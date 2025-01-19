O TikTok está gradualmente a voltar a funcionar nos EUA, depois de este domingo ter ficado indisponível. Este domingo chegou ao fim o prazo dado pela legislação para obrigar a ByteDance, a dona do TikTok, a vender a empresa a uma entidade “não chinesa” ou a enfrentar o bloqueio.

Durante a tarde de domingo, Donald Trump anunciou que vai reverter a proibição assim que tomar posse, já esta segunda-feira. O TikTok emitiu um comunicado em que revela que “está no processo de recuperação do serviço” após “acordo com os fornecedores de serviço”.

“Agradecemos ao Presidente Trump por disponibilizar clareza e garantia aos nossos fornecedores de serviço de que não vão ter penalizações por disponibilizar o TikTok a mais de 170 milhões de norte-americanos e permitir que mais de 7 milhões de pequenos negócios prosperem”, diz a rede social numa mensagem publicada na rede social X.

STATEMENT FROM TIKTOK: In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025

“É uma forte posição para a Primeira Emenda e contra a censura arbitrária”, continua o TikTok. “Vamos trabalhar com o Presidente Trump numa solução de longo prazo para manter o TikTok nos Estados Unidos.”

Segundo o site The Verge, já é possível utilizar o TikTok na aplicação móvel e na versão web. No entanto, a aplicação continua indisponível nas versões norte-americanas da App Store e da Google Play. Na loja de aplicações Android, quem procura pela app recebe a indicação de que “os downloads para esta aplicação foram postos em pausa devido a exigências legais dos EUA”. Na App Store a mensagem é semelhante: “O TikTok e outras apps da ByteDance não estão disponíveis no país ou região onde está”, cita o The Verge.

O TikTok ficou indisponível nos EUA já no sábado à noite, após o Supremo Tribunal decidir manter uma lei aprovada pelo Congresso que obriga a aplicação a desvincular-se da empresa-mãe, a chinesa ByteDance (invocando questões de segurança nacional, devido à recolha de dados pessoais que a aplicação faz, e tendo em conta que a China é “adversário estrangeiro”, lê-se na decisão do tribunal) ou a enfrentar o encerramento.

A plataforma de partilha de vídeos curtos, com 170 milhões de utilizadores nos Estados Unidos, enviou a muitos deles um aviso com a seguinte mensagem: “Desculpe, o TikTok não está disponível neste momento”. Além disso, e de acordo com o New York Times (que cita relatos de utilizadores), a aplicação já não está disponível nas lojas digitais americanas da Apple e da Google.

A decisão da suspensão das operações foi atribuída pelos responsáveis do Tik Tok à legislação promovida pelo Congresso Americano. No entanto, de acordo com a administração do Presidente cessante, Joe Biden, o TikTok tomou a decisão por iniciativa própria e antes da data estipulada (a decisão está em vigor a partir deste domingo, mas a ByteDance avançou com a suspensão do serviço ainda na noite de sábado).

Na sequência da decisão do Supremo Tribunal, a Casa Branca anunciou que o atual Executivo não iria começara a aplicar multas a partir deste domingo, caso a lei não fosse cumprida, deixando tais medias para o Presidente eleito, Donald Trump, que toma posse na segunda-feira, 20 de janeiro.

O TikTok luta há meses contra esta lei, aprovada pelo Congresso norte-americano em março, em nome da segurança nacional. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos recusou-se a suspendê-la, selando o destino da rede social no país, a menos que haja uma intervenção de última hora.

O novo governo dos Estados Unidos “vai pôr em prática medidas para evitar que o TikTok fique indisponível” no país, disse, na sexta-feira, o conselheiro de segurança nacional escolhido pelo presidente dos Estados Unidos eleito, Donald Trump, numa entrevista.

Os 170 milhões de utilizadores americanos do Tik Tok representam uma importante fatia de negócio para a ByteDance, que pode ver nesta suspensão uma grave influência no modelo de negócio que a empresa chinesa tem adotado até ao momento.