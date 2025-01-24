O exercício internacional de proteção civil MODEX 25 para treinar equipas de busca e resgate com equipas dos Países Baixos, Itália, Espanha, Alemanha e Croácia vai decorrer no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, entre 27 e 29 de janeiro.

O exercício MODEX 25 é promovido pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil e destina-se a treinar e a testar equipas autónomas de busca e resgate (módulos) de países da União Europeia, que pretendem intervir em caso de catástrofe em países terceiros.

Numa nota de imprensa, a autarquia, que apoia e participa no exercício, explica que o cenário é a alegada ocorrência de um sismo “ocorrido no dia 25 (sábado)”.

A chegada das equipas dos Países Baixos, Itália, Espanha, Alemanha e Croácia ocorre apenas no dia 27 pelo que o exercício decorre, operacionalmente, entre esse dia e até 29 de janeiro, na península de Setúbal, devido às condições de apoio logístico existentes e, sobretudo, à instalação do Centro de Capacitação da Unidade de Emergência e Proteção Civil da GNR no Fogueteiro.

O campo de futebol de Vale de Milhaços, em Corroios, no concelho do Seixal, vai servir de base de operações ao exercício MODEX 25.

A autarquia do Seixal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, vai participar nas operações.

Para o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, “é importante que o concelho seja uma referência no que diz respeito à formação de equipas de socorro, pelo que é fundamental o apoio a este simulacro de grande dimensão“.

“Queremos, obviamente, estar na linha da frente no que diz respeito a estas matérias. Aproveitava para alertar a população que, em consequência deste exercício, poderá haver algum aparato, mas que se mantenha calma, pois tudo não passa de um exercício”, frisou.

A Guarda Nacional Republicana e o INEM são os anfitriões nacionais, articulando-se com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na execução dos cenários e envolvimento dos serviços de proteção civil.

O acampamento base encontra-se instalado no campo de futebol de Vale de Milhaços. Vêm equipas provenientes dos Países Baixos, Itália, Espanha, Alemanha e Croácia, sendo este exercício promovido pela Unidade Especial de Proteção e Socorro da GNR.

No dia 28, adianta a autarquia, está previsto um momento solene dirigido pela GNR, onde é apresentado o exercício e a participação portuguesa a membros do governo nacional e local, assim como a entidades e instituições ligadas à proteção civil.