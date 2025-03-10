A Aliança Democrática e o Partido Socialista estão mais próximos nas intenções de voto e, apesar de PSD/CDS continuarem na frente, a força política liderada por Luís Montenegro desceu dois pontos percentuais em apenas uma semana, registando agora 33,5% das intenções de voto, segundo a sondagem da Pitagórica para TVI/CNN, TSF e Jornal de Notícias.

Por sua vez, o PS subiu 1,6 pontos percentuais, passando de 27,2% para 28,8%. Os números colocam assim os dois partidos com uma distância de 4,7 pontos percentuais — há 10 dias era de 8,4. A sondagem em causa compara dados de há dez dias com os recolhidos esta última quinta-feira — prazo no qual rebentou a crise política.

O Chega é o partido que, em 10 dias, mais caiu. Passou de 17,4% para 13,5%, uma queda de quase quatro pontos percentuais, a maior registada entre os partidos em queda — que incluem a CDU (de 3,6% para 3%) e o Livre (de 4,8% para 2,7%).

Já a Iniciativa Liberal registou uma subida de 1,6 pontos percentuais, passando de 5,1% de intenções de voto para 6,7% em apenas uma semana — exatamente o mesmo aumento que o PS conseguiu.

O Bloco de Esquerda também parece capitalizar com a crise, passando de 1,5% para 2,9%, e o PAN regista uma ligeira subida nas intenções de voto, de 1,5% para 1,9%.

A opinião dos portugueses sobre Luís Montenegro piorou em 10 dias. Na primeira sondagem, realizada uma semana antes, 52% davam uma boa avaliação ao primeiro-ministro, face a 38% que davam nota negativa. Esta semana, as percentagens mudaram: há 47% de opiniões positivas e 46% de opiniões negativas, que aumentaram face há uma semana.